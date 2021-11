Changer de modèle touristique pour faire face à une forte compétitivité

Une conférence sur « les enjeux de la recomposition du tourisme et des loisirs en période de crise sanitaire » se tient au Lycée hôtelier de Tahiti ce jeudi à 17h30. Elle sera animée par le sociologue professeur du CNAM Bertrand Bréau, en séjour sur le territoire. Il rencontrera également la population de Taiohae, à Nuku Hiva le mardi 23 novembre.

Le sociologue Bertrand Bréau, professeur du Centre national des arts et métiers (CNAM), titulaire de la chaire « tourisme voyage et loisirs », est en Polynésie. Interrogé sur les effets de la crise sur le tourisme mondial, il estime qu’elle a la particularité de n’épargner aucune destination et aucune catégorie socioprofessionnelle. Elle a « rebattu les cartes de l’accessibilité au voyage et aux mobilités », selon la disponibilité de chacun et les créneaux d’ouverture des frontières, mais aussi selon les aspects logistiques liés à la crise sanitaire. Les acteurs du tourisme l’ont compris assez rapidement et les « utopies d’un tourisme complètement renouvelé » qui ont surgi il y a deux ans ne sont pas tout à fait abandonnées. « Les acteurs du tourisme sont amenés à se saisir de cette opportunité, pour améliorer, travailler autrement les offres touristiques ». Un enjeu d’autant plus important que « la concurrence entre destinations au niveau international va être encore plus accrue« , explique Bertrand Bréau.

Le CNAM Polynésie développe son offre de formations tourisme et loisirs

Le CNAM Polynésie propose depuis septembre une nouvelle formation « Hospitalité et accueil touristique » de niveau Bac+1 créée par Bertrand Bréau. C’est la première fois que l’établissement ouvre une formation dans le domaine du tourisme mais pas la dernière. Ce voyage est l’occasion pour le directeur de l’équipe pédagogique nationale Territoires du CNAM d’évaluer les besoins en formation du tourisme local et d’initier une « politique globale du temps libre ». L’établissement souhaite se placer comme « acteur du développement des formations au tourisme, en partenariat avec les acteurs locaux de la formation, les acteurs publiques et les socio-professionnels ». Des partenariats qui seront consolidés pendant le séjour de deux semaines de Bertrand Bréau, jusqu’à jeudi prochain.

La conférence aura lieu à 17h30 au lycée hôtelier, à Punaauia. L’événement est gratuit et accessible sur inscription. Le CNAM sera en déplacement à Nuku Hiva, Taiohae, le mardi 23 novembre à 16 heures.