Le centre Ora Ora, une prise en charge inédite de l’obésité en Polynésie

Le centre de soins de suite et réadaptation (SSR) Ora Ora (la vie dynamique, la vie tonique) a été inauguré lundi après-midi à Pirae. Le président du Pays Édouard Fritch et le ministre de la santé Jacques Raynal étaient présents pour saluer un établissement inédit en Polynésie. Plus qu’un centre de soins, il accompagne les patients atteints d’obésité aussi bien sur le plan physique et alimentaire que psychologique.

L’obésité un phénomène mondial qui touche particulièrement la Polynésie. En 2017, les chiffres recensés étaient alarmants. 70% de la population serait en surpoids dont 40% auraient atteint le stade d’obésité. Pire, en 2030, un Polynésien sur deux risque d’être obèse.

Le centre Ora Ora est une première réponse inspirée d’une clinique à Toulouse. Après deux ans de gestation, ce nouvel établissement médical proposera une hospitalisation à temps partiel uniquement durant la journée. Il est dirigé par un duo implanté depuis près de 30 ans en Polynésie et très au parfum des problématiques de santé : Daniel Monconduit, psychologue et kinésithérapeute, et Philippe Brugiroux, médécin MPR (Médecine Physique et Réadaptation). Ils prendront en charge des patients sortant de services hospitaliers ou envoyés par leur médecin traitant.

Le centre peut accueillir 11 personnes et traite les patients atteints d’obésité et de toutes les pathologies qui en découlent comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. Des équipements sportifs sont à disposition ainsi qu’une équipe complète de professionnels de la santé. La première année de traitement dans cet hôpital de jour comporte entre 10 et 15 jours de suivi selon le bilan établi avant l’admission. Un accompagnement complet sur le plan physique, psychologique, et nutritionnel est proposé. L’objectif est de reconnecter le patient avec son corps par des gestes simples de la vie comme se déplacer, faire de l’exercice et manger sainement. Daniel Monconduit co-directeur du centre, délivre un message très spirituel.

Présent pour l’inauguration, le ministre de la santé Jacques Raynal salue cette initiative, en partie financée par des fonds publics. Ce centre est selon lui comme « une révolution » en Polynésie.

Le centre Ora Ora peut être assimilé à une école pour améliorer la qualité de vie des patients et leur redonner espoir. L’objectif à terme est de sortir le patient de son isolement pour qu’il puisse reprendre une vie normale tout en libérant le médecin traitant de la prise en charge de l’obésité pour laquelle il n’est pas spécialement qualifié. Le centre Ora Ora est situé en face de l’Hyper U à Pirae et ouvrira ses portes avant la fin de l’année.