Promouvoir l’entrepreneuriat féminin et constituer son réseau

« Inspirer, mobiliser, donner envie à des femmes en partageant et en se disant, il y a des femmes qui ont fait ça, pourquoi pas moi ? » C’est l’objectif du 3e Tahiti Women’s Forum qui se tient les 15 et 16 octobre prochains.

« L’association Tahiti Women’s Forum a pour objectif de donner la parole aux femmes qui entreprennent, qui sont dans le monde professionnel ». Et de faire rayonner la Polynésie à l’international en mettant en valeur les femmes polynésiennes. Qu’il s’agisse de problématiques managériales, de sujets de société ou de développement personnel, les femmes dans l’entreprise vivent une réalité qui leur est propre ; d’où l’envie de trouver des solutions parfois « en dehors de la boîte ». Pour ce faire Tahiti Women’s Forum organise chaque année un événement gratuit et ouvert à toutes (et tous !).

Comment réinventer son job ?

La troisième édition se tient les 15 et 16 octobre prochains à l’InterContinental Tahiti, sur le thème « Les femmes actrices du changement dans le Pacifique insulaire ». Ateliers, tables rondes, séances de coaching et de mentoring sont au programme. On y parlera du rôle d’initiatrice du changement que tiennent les femmes, des moyens d’accroître l’influence des femmes dans le monde économique, de diversité culturelle, de comment réinventer son job, comment développer son intelligence relationnelle, ou encore comment gérer la charge mentale. On écoute Agnès Joubert, co-fondatrice du Forum :

Aline Bessières, l’autre co-fondatrice de Tahiti Women’s Forum, souligne que l’objectif est aussi de créer un réseau de femmes actives dans tout le Pacifique. C’est pourquoi, cette année encore, plusieurs intervenantes viennent de Fidji, Nouvelle Zélande et Nouvelle Calédonie.

Parmi les intervenantes, on compte par exemple Valérie Zaoui, présidente de l’Association des femmes chefs d’entreprises de Nouvelle-Calédonie, Alison Carrington, consule générale d’Australie à Nouméa, Catherine Sumpter, avocate, notaire et vice-présidente du New Zealand Pacific Business Council, la Fidjienne Tupe Solomon-Tanoa’i, haut fonctionnaire international et diplomate, ou encore Julia Batchelor-Smith, avocate néo-zélandaise et auteure. Sans compter de nombreuses Polynésiennes qui travaillent dans de grandes entreprises locales ou ont créé leur activité avec succès.

Et l’entreprenariat conjugué au féminin dans notre région du monde a ses particularités, dit Aline Bessières :

La participation à l’événement est gratuite, mais sur inscription. Rendez-vous sur https://www.eventbrite.com/e/tahiti-womens-forum-les-femmes-actrices-du-changement-dans-le-pacifique-tickets-70731215971?aff=ebdshpfprimarybucket

Vous pouvez également consulter les pages Facebook ou LinkedIn de Tahiti Women’s Forum

La présentation du Tahiti Women’s Forum, avec un retour sur les éditions précédentes et le programme des rencontres d’octobre 2019 :

Présentation TWF 2019 by Fred Ali on Scribd