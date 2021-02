Trois jours pour faire découvrir à la clientèle locale les joies du charter nautique, c’est ce que proposent vendredi, samedi et dimanche 5 opérateurs basés à Papeete. Les bateaux seront amarrés devant l’esplanade « Tahua Tu-Marama ».

Face à la perte de 70% de leur clientèle avec la fermeture de la Polynésie aux touristes, les prestataires de charter nautique veulent mieux faire connaître leur activité aux résidents. Un secteur qui regroupe environ 120 bateaux, très majoritairement des catamarans à voile et pour beaucoup basés à Raiatea. Bruce Andrieux de Poe Charter, a voulu rassembler les prestataires basés à Tahiti dans une opération « portes ouvertes » qui se tiendra ce weekend. Le Salon du tourisme, qu’il soit virtuel ou présentiel, n’est pas selon lui un outil idéal : rien ne remplace une visite réelle des bateaux, durant laquelle les candidats au voyage peuvent découvrir les multiples options, destinations, et activités possibles.

Des vacances sur mesure

Il vante l’aspect sur mesure et « all inclusive » du charter nautique, avec ou sans skipper et/ou hôtesse : « Pour une famille, on peut très bien privatiser un bateau pour un budget très raisonnable, ça coûtera toujours moins cher que les billets d’avion, plus l’hôtel, plus les restaurants et les activités. On va arriver sur des budgets équivalents ou inférieurs à d’autres modes de vacances. » Canne à pêche, kayaks et équipement de snorkeling font partie de l’équipement standard, mais il est aussi possible de faire des excursions à terre avec l’annexe du bateau, de s’initier à la voile de croisière avec le skipper, d’embarquer des paddles, etc.

« En voyant tous les bateaux de charter inutilisés, les nôtres et ceux de nos confrères, je me suis dit pourquoi on n’essaierait pas de faire un petit salon à flot ? » dit-il. Le ministère du Tourisme a suivi, le ministère de la Santé a validé le protocole sanitaire des visites, et le Port autonome a autorisé la manifestation.

Dès 8 heures vendredi 5 février, les bateaux de Poe Charter, Escapade Charter, Liberty Cruise, Herevai Charter, et Dream Yacht Charter seront ouverts au public local. Que ce soit une journée, un weekend prolongé ou non, une semaine ou plus, tout est envisageable pour aller découvrir les îles par la mer, comme par exemple Makatea, l’une des destinations les plus demandées, dit Bruce Andrieux. En une semaine de vacances, ce sont les îles Sous-le-Vent ou les Tuamotu Ouest qui deviennent possibles.