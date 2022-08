Le CMA, l’UPF et le lycée Samuel Raapoto ouvrent la licence Métiers d’art et du design

Une licence Métiers d’art et du design, mention matériaux, ouvre cette année en Polynésie. Elle est dispensée à la fois par le Centre des métiers d’arts, le lycée Samuel Raapoto et l’UPF avec deux parcours :« Objets et arts graphiques océaniens : traditions, création et innovation » et « Fibres et textiles, héritages polynésiens : processus innovant et éco-responsable ». Les 18 élèves de la première promotion, issus de secteurs variés, ont déjà fait leur rentrée.

La rentrée 2022 marque un tournant dans l’histoire du Centre des métiers d’art (CMA) de la Polynésie française. L’établissement a obtenu l’autorisation de dispenser un nouveau diplôme. C’est en collaboration avec le lycée Samuel Raapoto et l’UPF que le CMA peut désormais dispenser le diplôme national des Métiers d’art et du design (DN MADe). Le titre créé en métropole en 2018 est une licence qui vient s’ajouter au CPMA et au BPMA. Il permet à présent aux élèves de suivre leur cursus entièrement en Polynésie jusqu’à Bac+3. La collaboration entre les trois établissements était indispensable selon Viri Taimana, directeur du CMA. Elle permet de proposer aux élèves deux parcours de formation différents : « Objets et arts graphiques océaniens : traditions, création et innovation » et « Fibres et textiles, héritages polynésiens : processus innovant et éco-responsable ». Si le lycée Samuel Raapoto et le CMA étaient tous deux porteurs d’une forte demande de la part des étudiants, ils doivent collaborer avec l’université qui doit « amener les étudiants à mettre en place des démarches et des processus de recherche », explique t-il. Cela doit leur permettre de « constituer un mémoire et de le défendre, le propre des études universitaires ».

De « futurs designers » de Polynésie pour « se réapproprier le patrimoine »

Chaque année à partir de 2025, ce seront donc 18 nouveaux designers qui entreront sur le marché du travail. « Ce diplôme s’adresse à des futurs designers, explique le directeur du CMA. C’est au travers des différents enseignements de la maquette pédagogique – « Histoire et culture des arts », « technologies et matériaux », contexte économique et juridique » – que les étudiants deviendront « capables de comprendre le patrimoine, de préserver ce qu’il y a à préserver et d’extraire ces formes issues du patrimoine ». Et puis les élèves bénéficieront de l’expertise d’intervenants professionnels afin d’acquérir un « langage », celui des métiers d’art et du design. L’objectif final est qu’ils puissent « réintroduire ces formes à travers des objets, des impressions, des objets de décoration, pour que le public puisse reconnaitre ces formes et se les réapproprier ». Parmi les professeurs qui donnent cours au CMA, plusieurs sont d’anciens élèves et ont une activité artistique en parallèle. Le directeur du CMA estime qu’il y a quelque chose à faire avec les autres territoires francophones du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pour développer ce marché.

