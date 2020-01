Le comité recherche sa future Miss Tahiti

Le casting pour Miss Tahiti 2020 a été lancé mercredi soir. Le comité est à la recherche de celle qui prendra la suite de Matahari Bousquet, et peut-être de la prochaine Miss France.

Avis à toutes les jeunes filles de Polynésie, le casting pour intégrer la promotion 2020 de Miss Tahiti est lancé. Le comité attendra d’avoir sélectionné dix candidates, après plusieurs entretiens, pour clôturer les candidatures. Mieux vaut donc ne pas trop tarder pour avoir sa place. Parmi elles, l’une décrochera la couronne de Miss Tahiti et remplacera ainsi Matahari Bousquet, dernière Miss en date. Au-delà de la beauté, les critères pour prétendre au titre sont nombreux, physiques mais aussi psychologiques, comme le détaille Kamakea Baldéranis, en charge de la communication au sein du comité Miss Tahiti.

Depuis de nombreuses années, les Miss Tahiti s’illustrent en se positionnant sur le podium de Miss France. On ne peut évidemment pas manquer de citer Vaimalama Chaves, Miss France 2019, sans oublier le beau parcours réalisé par Matahari Bousquet, 2e dauphine de Miss France 2020. Alors est-il aussi toujours facile de trouver la perle rare polynésienne ?

À noter que cette année, l’élection de Miss Tahiti fêtera ses 60 ans. La soirée, prévue au mois de juin, sera « d’autant plus grandiose, et un peu plus ‘wow’ ! » s’enthousiasme Kamakea Baldéranis. Mais pour en savoir plus il faudra attendre la présentation des candidates dans les prochains mois.

