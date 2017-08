Le Congrès calédonien saborde son autorité de la concurrence

C’est un nouveau coup d’arrêt pour la création d’une autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Lundi, le Congrès calédonien a rejeté les cinq candidats pressentis pour composer son autorité.

C’est un véritable « coup de théâtre » pour nos confrères des Nouvelles calédoniennes. Lundi, le Congrès calédonien n’a pas réussi à s’entendre sur la composition de son autorité de la concurrence. Un projet mis à mal depuis quatre ans en Nouvelle-Calédonie, alors que l’autorité a été officiellement créée en 2013. Toujours selon Les Nouvelles, ce sont les dissensions nées des dernières législatives qui ont empêché les élus de dégager une majorité des trois-cinquième pour valider les nominations.

« Les élus de la plateforme Calédonie ensemble, le Rassemblement LR et le MPC ont voté pour ces candidats (23 voix), les six élus du groupe Les Républicains calédoniens se sont abstenus, et l’ensemble des élus des deux groupes indépendantistes ont voté contre, soit 23 voix », rapportent nos confrères. Trois des candidats étaient venus spécialement de métropole, parmi lesquels le conseiller d’Etat, Stéphane Hoynck, et l’administratrice de l’Assemblée nationale et agrégée de droit, Aurélie Zoude-Le-Berre. « Il y a peu de chance pour que l’autorité de la concurrence voie le jour avant de longs mois, peut-être même des années », concluent les Nouvelles calédoniennes.