Le conservatoire artistique prépare son accueil à Emmanuel Macron

Le chœur des jeunes talents du Conservatoire artistique de Polynésie française chantera La Marseillaise le dimanche 25 juillet lors du dépôt de gerbe par le Président de la République au monument aux morts. Ils étaient en répétition ce matin. D’autres interventions de l’établissement sont prévues lors du séjour d’Emmanuel Macron.

À l’occasion de la venue du Président de la République française, le Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF) a préparé plusieurs représentations. Dès samedi après-midi, « deux élèves de John Mairai vont l’accueillir sur le tarmac avec un orero qu’ils ont travaillé. » Il s’agit d’un garçon de 12 ans et une jeune fille de 14 ans. Par la suite, une chorale formée pour l’occasion interprétera La Marseillaise et le himene ‘ai’a, dimanche, au monument aux morts. Frédéric Cibard, responsable de la communication au CAPF, indique :« Ça sera peut-être très rapide mais c’est un grand honneur pour le chœur des jeunes talents du conservatoire dirigé par Bruno Demougeot. » Ce chœur sera accompagné de trois chanteurs lyriques, dont une soprano étudiante en musicologie à l’Université de Lille. Enfin mardi soir, Emmanuel Macron sera à la Présidence de la Polynésie française où la chorale se produira à nouveau. « Il faut ajouter que les petites danseuses de Vanina Ehu s’y produiront également. » indique le représentant du CAPF, pour une prestation de ori tahiti – que beaucoup souhaitent voir inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. « Le conservatoire est présent et c’est une belle reconnaissance pour nous », conclut Frédéric Cibard.

Une chorale pleine de talent

Ces jeunes talents ont de l’ambition et ont été choisis pour leurs qualités artistiques. Parmi eux, Jade L, seize ans, assiste aux cours du conservatoire depuis longtemps. Elle avait interprété avec son frère, DJ Harmelo « Mets ton masque » titre phare de la campagne de prévention contre la Covid-19, et se produit régulièrement en concert. C’est une expérience « unique et très intéressante » pour elle. À ses côtés on retrouve l’une des trois solistes, Lylia Aymain, douze ans, qui a sorti son premier clip l’année dernière. Elles souhaitent toutes deux en faire leur métier. À l’instar de la plupart des choristes, c’est la première fois que ces futurs ambassadrices de la Polynésie française chantent pour une personnalité officielle.

Loin de leur registre habituel, les hymnes nationaux et territoriaux font à présent partie de leurs classiques. C’est à la suite du gala du CAPF que ces interventions ont été programmées par les soins du Haut-commissariat de la République. Le programme du séjour d’Emmanuel Macron en Polynésie a été précisé mardi par l’Élysée.