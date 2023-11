Le conservatoire fait le show pour célébrer l’abondance

Pour marquer l’entrée dans la période de l’abondance – te tau auhune – le Conservatoire artistique de Polynésie française propose un spectacle « son et lumière », gratuit. Rendez-vous donc ce dimanche 19 novembre dans les jardins du Musée de Tahiti avec votre peue.

Une soirée culturelle pour marquer l’entrée dans la période d’abondance. C’est ce que propose à la population le Conservatoire artistique de Polynésie française, ce dimanche 19 novembre. Au programme, « un spectacle son et lumière » avec des chants, des ‘orero, des danses mais aussi des contes et légendes. Une centaine d’artistes, d’élèves, de professeurs et d’invités de marque du conservatoire vont ainsi se dévoiler dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles à Punaauia. En maître de soirée, vous pourrez apprécier John Mairai mais aussi d’autres orateurs à l’image d’Edgar Tetahiotupa qui présentera la vision marquisienne du « tau auhune ». La population est invitée – avec son peue et une petite offrande à partager- à célébrer l’entrée dans la période d’abondance qui démarre le 20 novembre pour se terminer le 20 mai.