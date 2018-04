Le débat entre Virginie Bruant, Sandra Levy-Agami et Moetai Brotherson

La représentante et candidate Tapura, Virginie Bruant, l’élue et candidate Tahoeraa, Sandra Levy-Agami, et le député et candidat sur la liste du Tavini, Moetai Brotherson, ont mené vendredi midi notre « Grand débat » d’entre deux tours des territoriales organisées par Radio 1 et Tiare FM.

