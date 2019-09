Le dernier au revoir au brigadier Loïc Ly Sao

Un dernier hommage rempli d’émotion a été rendu au brigadier Loïc Ly Sao. La police ainsi que les agents du Haut-commissariat lui ont fait une haie d’honneur sur l’avenue Pouvanaa a Oopa. Il en a été de même à l’aéroport de Faa’a, où s’étaient aussi associés les douanes.

Les policiers de la Direction de la sécurité publique, ainsi que les agents du Haut-commissariat, ont tenu à rendre un dernier hommage à leur collègue brigadier Loïc Ly Sao. Ils ont formé une haie d’honneur sur le dernier passage de leur collègue devant les locaux de la DSP. Et lorsque le cortège funéraire est passé, ils se sont tous mis au garde-à-vous, un moment de recueillement a été marqué, et tous ont applaudi leur collègue alors que les sirènes des fourgons retentissaient.

Direction ensuite l’aéroport de Tahiti-Faa’a; où un autre hommage lui a été rendu, toujours par les agents de la DSP mais aussi par ceux des Douanes.

Paquita Ly Sao affirme que ces hommages étaient « dignes d’un président, (…) cela fait chaud au cœur ».

Iriatai Teina a fait partie de la 186ème promotion des gardiens de la paix, la même que celle de Loïc Ly Sao. Cette promotion était composée de 9 femmes et de 26 hommes. Elle explique que « c’est le deuxième collègue de la même promotion qu’on perd ». À leur retour de métropole, ils avaient tous décidés de se revoir et de fêter leur réussite tous les 10 ans. « Donc on devait se revoir en 2012 mais malheureusement on a attendu trop longtemps car un de nos collègues nous a quitté en 2011 ».

Thierry, maître-chien aussi comme LoÏc Ly Sao mais aux Douanes, considère que le départ de Loïc est « une grande perte pour la Polynésie, pour la police, pour ses amis, on va le regretter il va nous manquer ». Ils ont d’ailleurs tous deux participé à la dernière formation de maître-chien dispensée par certains de leurs collègues néo-zélandais. Thierry affirme que Loïic Ly Sao et sa chienne Jipsy faisaient « un binôme fabuleux, on était tous, en tant que maîtres-chiens, envieux de ce binôme ».