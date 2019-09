Un nouveau directeur pour Aéroport de Tahiti

Jean-Michel Ratron est le futur directeur de Aéroport de Tahiti, successeur d’Eric Dumas en poste depuis 2015. Il était auparavant en poste au Congo.

On connaît à présent le nom du futur directeur de ADT, qui remplacera prochainement Eric Dumas. Il s’agit de Jean-Michel Ratron, directeur général de Aerco qui gère les aéroports de Brazzaville, Pointe Noire et Ollombo au Congo, au sein de Egis Airports Network depuis 2017. L’année dernière, il avait menacé de suspendre les opérations des aéroports envers qui le gouvernement congolais avait une dette de plus de 950 millions de Fcfp. Il avait été, de 2013 à 2017, directeur général de l’aéroport de Libreville au Gabon, après 7 années à Transdev Aéroport Services. Jean-Michel Ratron est diplômé de l’École supérieure de commerce de Pau.

Jean-Michel Ratron est déjà sur le territoire depuis le 4 septembre, pour une passation en douceur. La prise de fonction est prévue pour le 30 septembre. Jean-Michel Ratron doit notamment rencontrer le haut-commissaire Dominique Sorain lundi 16 septembre. Il aura de nombreux défis à relever, comme la rétrocession au Pays des aéroports de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, ainsi que la transition vers le prochain concessionnaire de l’aéroport de Tahiti-Faa’a.