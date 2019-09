Le collectif Stop à la violence en Polynésie française organise demain samedi 14 septembre une marche contre la violence entre la Cathédrale et le Palais de justice de Papeete. « Ici à Tahiti, on n’ose pas parler, on ne dénonce pas, » dit Vaite Le Bihan, l’une des animatrices du collectif.

C’est une marche contre la violence envers les femmes, et contre le silence : « Ici à Tahiti, on n’ose pas parler, on ne dénonce pas, » regrette Vaite Le Bihan, animatrice du collectif Stop à la violence en Polynésie française avec Terainui Ellacott-Hamblin, qui avait perdu son frère Sandy en 2015 suite à une violente agression à Bora Bora. La marche blanche qui avait suivi avait rassemblé 4 000 personnes. Cette fois, disent-elles, « nous nous rassemblons pour rendre hommages à toutes ces femmes décédées, ces belles personnes qui n’ont pu être sauvées. Nous nous réunissons aussi pour toutes celles qui se battent avant, pendant et après ! »

Elles veulent rendre la parole aux victimes de violences. Le collectif a pris vie il y a un an : « on s’est tous retrouvé, il y avait des victimes, des parents, des femmes seules, des femmes en couple. Et tout le monde a commencé à parler », raconte Vaite Le Bihan. La page Facebook du collectif recueille de nombreux témoignages, parfois pris en compte par les autorités.

Pour Vaite Le Bihan, la situation empire en Polynésie, et les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. La Polynésie n’a ni les structures ni les professionnels en nombre suffisant pour aider les victimes.

Le collectif Stop à la violence est aussi particulièrement concerné par les violences subies par les enfants. Vaite Le Bihan met en cause les réseaux sociaux, qui normalisent aux yeux des jeunes des comportements et des paroles violentes : « Tahiti n’était pas prête pour ça. » Là non plus, les parents et les enseignants ne sont pas à la hauteur, et il faut une prise de conscience, dit-elle.

Rendez-vous donc demain à 9 heures devant la Cathédrale, habillés en blanc, « ou en rouge, la couleur de la colère, dit Vaite Le Bihan. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, le gouvernement, mais aussi le corps enseignant, les parents, aujourd’hui ça concerne tout le monde ».