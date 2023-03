Le deuxième avion d’Air Moana est arrivé

Air Moana vient d’annoncer l’arrivée de son deuxième ATR 72-600. « Poenui » a atterri jeudi matin à l’aéroport de Tahiti – Faa’a.

« Et de deux ! » s’amuse avec joie et fierté la compagnie Air Moana dans un communiqué de presse, annonçant l’arrivée de Poenui, son deuxième avion. L’ATR 72-600 a atterri jeudi, à 8h23, à l’aéroport de Tahiti – Faa’a après un vol au départ de Singapour dont le parcours a été dévié à cause d’une dépression. « Cette acquisition renforce la flotte de la nouvelle compagnie aérienne et permet d’accroître la capacité de desserte domestique au sein des destinations proposées. » La compagnie assure qu’elle est désormais en capacité de répondre « aux besoins croissants et parfois saturés de transport de passagers entre les différents archipels ».

L’arrivée de ce nouvel appareil s’inscrit dans une stratégie de développement et de consolidation du marché polynésien, précise Air Moana qui souhaite également se positionner comme une offre complémentaire face à la compagnie historique.

Poenui sera mise en service dans les semaines à venir « avec le même leitmotiv d’apporter un service d’excellence et de confort en toute sécurité pour les passagers et les entreprises locales ». La compagnie dessert déjà Bora Bora, Raiatea et Rangiroa et d’ici la fin du mois de mars, il sera possible d’embarquer sur Poenui ou Poeiti pour se rendre jusqu’aux Marquises sur les îles de Nuku Hiva et Hiva Oa.

Avec communiqué