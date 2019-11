« Le diable s’est invité à bord » d’une pirogue traditionnelle

Michèle Lewon-Baechtel sort son nouveau roman, « Le diable s’est invité à bord », récit romancé d’une épopée en pirogue traditionnelle entre la Polynésie et la Chine, qui n’est pas sans rappeler l’aventure de O Tahiti Nui Freedom en 2010.

Samedi, l’auteure Michèle Lewon-Baechtel dédicacera son nouvel ouvrage à Odyssée : « Le diable s’est invité à bord ». Le récit d’un voyage difficile sur une pirogue traditionnelle entre la Polynésie et la Chine, avec à son bord 5 navigateurs bien différents, qui s’appuie sur le journal de bord d’un des navigateurs. Un pitch qui n’est pas sans rappeler l’aventure menée par l’équipage de O Tahiti Nui Freedom en 2010. Et pour cause, Michèle Lewon-Baechtel avait à l’époque monté une page Facebook pour recueillir les messages de soutien qu’elle transmettait ensuite à la pirogue. L’auteure avait d’ailleurs rédigé un premier ouvrage s’appuyant sur le journal de bord. Cette fois, elle propose une version romancée de cette aventure exceptionnelle et difficile qui méritait bien un deuxième ouvrage.

« Le diable s’est invité à bord » décrit donc « les choses très dures » que l’équipage a vécues durant son équipe au travers de la voie d’un des navigateurs et du capitaine. Tous deux ont été interrogés par Michèle Lewon-Baechtel, ainsi que de nombreux spécialistes de la voile. Un travail de longue haleine qui a duré « 4 à 5 ans ».

Le rendu offre un récit particulièrement documenté, difficile mais aussi très humain. Finalement, c’est « l’être humain avec tous ses côtés positifs et négatifs » qui y est raconté.

« Le diable s’est invité à bord » de Michèle Lewon-Baechtel aux éditions L’Harmattan.