« Le fenua, c’est la Mecque du ‘ori Tahiti »

La deuxième édition du Heiva international se déroule cette semaine, avec la Coupe du monde de ‘ori Tahiti à To’ata vendredi 6 avril et samedi 7 avril. Des danseurs et musiciens viennent des États-Unis, du Mexique ou encore du Japon pour se mesurer aux Polynésiens. Pour Matani Kainuku, chef du groupe Nonahere et organisateur de la manifestation, c’est l’occasion d’harmoniser les pratiques et que tous les artistes « se réapproprient la culture, l’histoire et l’évolution de la danse ».

Pour sa deuxième édition, le Heiva international accueille dix fois plus de participants qu’il y a deux ans, annonce Matani Kainuku, chef du groupe Nonahere et organisateur de l’événement. Lors de la première édition, il n’y avait qu’une catégorie de concours pour les danseurs solistes. Cette fois, la manifestation s’ouvre mercredi soir avec une compétition des meilleurs costumiers, dans les jardins de la mairie de Papeete, à partir de 19h. Puis, à To’ata, vendredi et samedi soirs, les danseurs se produiront en solo, mais aussi en groupe. Matani Kainuku précise que les solistes auront l’obligation de danser un otea et un aparima sur un thème qu’ils ont tiré au sort lundi soir.

Mais comment s’exprimer au mieux quand on ne maîtrise pas la langue tahitienne ? Les candidats mexicains, américains et japonais sont soutenus par des professionnels du ‘ori Tahiti, explique Matani Kainuku. Cela permet de tisser des liens entre amateurs et professionnels, entre étrangers et locaux.

Depuis plusieurs années, le ‘ori Tahiti se développe à l’étranger, avec plus ou moins de bonheur. Pour préserver l’essence de la danse traditionnelle et pérenniser son ancrage à Tahiti, le gouvernement cherche à obtenir l’inscription du ‘ori Tahiti au patrimoine mondial de l’Unesco en tant que patrimoine culturel immatériel. Matani Kainuku s’inscrit lui aussi dans cette démarche avec l’organisation du Heiva international.

Pratique :

Le Heiva international commence donc mercredi soir dans les jardins de la mairie de Papeete, à partir de 19 heures, avec le concours des costumiers.

La Coupe du monde de ‘ori Tahiti aura lieu vendredi 6 avril à To’ata, à partir de 18h, et samedi 7 avril à To’ata, à partir de 16h. Le groupe Te Vaka se produira les deux soirs.

Les billets sont en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 Fare ute, et sur la billetterie en ligne.