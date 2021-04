Le fenua a vécu un mois « remarquablement sec »… Et cela pourrait continuer

Cinq jours de pluie à Hiva Hoa contre quinze habituellement, 7 jours à Faa’a ou Bora contre 10 à 15 dans un mois de mars lambda… Les relevés réalisés le mois dernier par Météo France ne laissent aucun doute : la Polynésie connait un épisode de sécheresse « remarquable ». « Mars 2021 fait partie des mois de mars les plus secs aux extrémités Nord et Sud du Pays », écrivent les spécialistes dans un article publié sur le site meteo.pf . Ils ont mesuré des écarts importants de cumuls de pluie avec les normales saisonnières. -91% de précipitation à Hiva Oa en mars par rapport à la moyenne des dernières années, -77% à Faa’a, -64% à Rapa ou encore -52% à Takaroa… Si les îles Sous-le-vent s’approchent un peu plus de la normale, seuls les Gambier affichent une pluviométrie excédentaire.

La situation parait particulièrement critique aux Marquises, où les déficits de pluie s’accumulent depuis déjà un an. « En effet, nous avons relevé 854 L/m² à la station météorologique de Atuona entre avril 2020 et mars 2021 soit seulement la moitié de ce qui est observé habituellement », note Météo France. D’après l’organisme une telle sécheresse « apparaît statistiquement tous les 20 ans ». En cause : le phénomène La Niña, qui implique un décalage progressif vers le Sud Ouest de la « zone de convergence du Pacifique Sud », une masse d’air chaud et humide qui engrange normalement des pluies importantes, en saison, de l’Indonésie à la Polynésie.

Malheureusement pour la Terre des hommes, rien n’indique que la situation va aller en s’améliorant. « Dans les prochains mois les cumuls de pluies attendus devraient être inférieur aux normales observées » reprend Météo France, qui avait déjà alerté, en octobre dernier, sur un risque de sécheresse dans une grande partie du pays.