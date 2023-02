Pas moins de 36 jeunes Polynésiens reçus au concours de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie partiront jeudi vers Rochefort pour suivre leur formation. Un corps dans lequel 150 contrats ont été signés au fenua en trois ans.

22 jeunes femmes, 14 jeunes hommes… Au total, ils seront 36 Polynésiens à venir signer, demain à Faa’a, leur engagement dans la gendarmerie en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif. Tous sont âgés de 20 à 35 ans, tous ont été reçus aux épreuves écrites et orales du concours d’entrée de ce corps très demandé. Ils embarqueront dès le lendemain, jeudi donc, pour Rochefort, en Charente-Maritime, où se trouve l’école de gendarmerie qui les formera à leur spécialité. Mécanique, restauration collective et pour la première fois, armurerie-pyrotechnie pour quatre d’entre eux. Après 6 à 10 mois de formation, ils recevront leur première affectation, forcément en métropole. En trois ans, ce sont 150 contrats d’engagement dans le corps de soutien technique et administratif qui ont été signés en Polynésie. Ce qui fait du pays, note la gendarmerie, « le plus gros recruteur de France dans cette filière ».