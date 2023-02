Miss Tahiti 2023 : le casting est lancé

Qui succèdera à Herenui Tuheiava ? C’est la question que pose le comité Miss Tahiti avec le lancement des sélections pour son concours 2023, qui devrait avoir lieu au mois de juin.

Le casting doit permettre de sélectionner la dizaine de candidates officielles au titre de Miss Tahiti. Et comme le précise le comité, « on ne devient pas Miss Tahiti sans un minimum de travail et de formation ». Les reines de beauté doivent suivre un minimum de 6 semaines de préparation à l’élection, « dans la plus grande confidentialité », avec des cours de maintien, de diction, de gestion des attitudes, de remise en forme, de stylisme ou de diététique… « Même si le rythme de cette formation est soutenu, il est impératif d’être présente à toutes les séances sans exception », insiste le comité. Quant aux critères pour candidater, ils n’ont pas évolué : être née femme et polynésienne, par le sol ou par le sang, avoir entre 18 et 28 ans, ne pas avoir subi de chirurgie plastique majeure ou avoir fait des photos ou des vidéos de nu, mais aussi être célibataire, non mariée, non divorcée et sans enfant. Les candidates tatouées ou qui mesurent moins de 1m70 sans talons peuvent participer et même gagner une écharpe, mais pas la couronne de Miss Tahiti, la seule à partir au concours Miss France. Les inscriptions, elles se font via la page Facebook et le site du comité.