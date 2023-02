Marathon de Moorea : cinq courses en un weekend

Les organisateurs du Moorea Marathon ont présenté ce matin le programme chargé de l’édition 2023. Ils annoncent un évènement sportif mais aussi populaire qui s’étale sur deux journées, ce vendredi et ce samedi.

L’île sœur s’apprête à accueillir la 32e édition du Moorea Marathon. À quelques jours du lancement, l’association Moorea Events a fait le point sur le programme particulièrement chargé qui attend les amateurs de courses à pied ce week-end. Un programme qui a beaucoup évolué et qui s’est bien étoffé depuis le lancement de la première édition en 1988. Sur cet événement qui garde depuis toujours son caractère international, ils seront une dizaine de coureurs étrangers à défier les athlètes locaux sur l’épreuve reine. On note d’ores et déjà la participation de trois coureurs américains, d’un représentant de Guyane, de Grèce, de Nouvelle-Calédonie, ou encore d’Australie.

Un rendez-vous de taille donc, porté par la commune de Moorea-Maiao, mais qui veut également, selon Manuarii Keck, président de Moorea Events, « promouvoir le sport, la pratique de l’athlétisme, mais aussi le sport plaisir, en famille ». Au programme cinq courses : le marathon de 42,195km, le Rotui semi-marathon de 21km, la Polymat Moorea de 10 km, une course pour les enfants, mais surtout une course fun de 5km. L’Aremiti Glow Run est une épreuve ouverte à tous, originale et festive dans laquelle est impliquée… de la peinture phosphorescente. Le départ sera donné au quai de Vaiare, avec une traversée de l’hôtel Sofitel, un passage par la cocoteraie de Temae pour une arrivée quelques mètres plus loin au Village du Marathon.

L’ouverture du village est prévue vendredi après-midi à partir de 15 heures. La population est invitée à s’y rendre pour encourager les quelque 300 athlètes déjà inscrits. Les inscriptions sont encore possible jusqu’à jeudi.