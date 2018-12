Le ferry à 3,4 milliards de Terevau obtient sa défisc’

Le Terevau aura son ferry dans le courant de l’année 2020. L’armateur a obtenu 1,3 milliard de Fcfp de défiscalisation locale pour ce navire de 77 mètres de long pouvant accueillir 65 véhicules et 675 passagers.

Le projet du deuxième ferry sur la desserte Tahiti-Moorea se concrétise. Le journal officiel publié mardi révèle qu’une défiscalisation locale de 1,355 milliard de Fcfp a été accordée sur un investissement total de 3,387 milliards pour l’acquisition du futur navire. Le gérant du Terevau, Tino Fa Shin Chong, a appris la « très bonne nouvelle » par le journal officiel. « Cela fait très très longtemps que l’on attendait ce moment », explique-t-il.

Lire aussi : Feu vert pour le futur ferry du Terevau

« C’est bien et encourageant pour une nouvelle société », poursuit Tino Fa Shin Chong qui affirme pourtant qu’obtenir cette défiscalisation a relevé du parcours du combattant.

Le futur ferry « Terevau Piti » mesurera 77 mètres de long et 16 mètres de large. Il sera doté de la toute nouvelle génération de stabilisateur rétractable. Le navire pourra embarquer 65 véhicules et 675 passagers entre Tahiti et Moorea.

Mais surtout, les Tuamotu et les Australes pourront aussi être desservis occasionnellement. Tino Fa Shin Chong affirme que lorsqu’il a fait sa demande de licence l’an dernier, il était prévu que le Terevau Piti fasse neuf trajets par an aux îles Sous-le-vent, avec une petite « surprise » pour Maupiti.

Le gérant précise que le prix du billet n’augmentera pas puisque ce navire consommera peu de carburant. La livraison est prévue pour 2020.