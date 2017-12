Feu vert pour le futur ferry du Terevau

Le comité consultatif de navigation maritime interinsulaire (CCNMI) a répondu favorablement à la demande de licence d’un nouveau bateau pour le Terevau. Un ferry beaucoup plus grand qui desservira Moorea quatre fois par semaines.

L’armateur du Terevau a reçu un avis favorable du CCNMI pour l’attribution d’une licence pour un nouveau ferry entre Tahiti et Moorea, comme l’ont révélé mardi nos confrères de Polynésie 1ère. Une décision qui intervient six mois après que le CCNMI a donné son autorisation à une licence pour la société Aremiti pour l’Aremiti 6. La société Terevau était à l’époque montée au créneau dénonçant un changement de position du comité. Cette nouvelle licence pour un monocoque de 77 mètres de long et 17 mètres de large est donc une bonne nouvelle pour l’armateur du ferry rouge et vert. Les travaux pour ce nouveau ferry débuteront en juin 2018 pour 18 mois avec un coût total de 2,8 milliards de Fcfp.

Ce nouveau bateau desservira Moorea quatre fois par semaine avec à son bord 675 passagers et 65 véhicules. Soit beaucoup plus que l’actuel ferry Terevau et ses 360 places assises et 10 véhicules. Des rotations vers les îles Sous-le-vent seront également possibles. De quoi faire de la concurrence à l’Aremiti 6, remplaçant de l’Aremiti 5, qui est attendu pour fin 2019. Le nouvel Aremiti sera long de plus de 50 mètres pour une largeur de 15 mètres, avec une capacité d’accueil de 550 passagers et 5 véhicules.