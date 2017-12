La révision du procès Pouvana’a saluée à l’unanimité

Quatre ans après le vote de la résolution pour demander la révision du procès de Pouvana’a a Oopa, l’ensemble des groupes politiques de l’assemblée a salué mardi la décision favorable de la commission d’instruction de la cour de révision.

La commission d’instruction de la cour de révision de la Cour de cassation a confirmé lundi la révision du procès de Pouvana’a a Oopa de 1959, comme l’ont révélé mardi nos confrères de Tahiti infos. Dans la foulée, les élus de tous bords politiques de l’assemblée de la Polynésie française (APF) ont salué cette décision. En 2009, l’APF avait voté une résolution tendant à obtenir la réhabilitation de Pouvanaa a Oopa. En 2013, il s’agissait d’une résolution pour la révision de la condamnation du 21 octobre 1959 du metua.

Pour l’UPLD, Richard Tuheiava, il s’agit bien aujourd’hui d’une « victoire » : « Ces dix dernières années, la classe politique s’est mobilisée pour ce dossier. Tout comme la société civile avec Marie-Hélène Villierme, Jean-Marc Regnault ou encore la juriste Catherine Vannier ». L’élu bleu ciel explique : « nous sommes convaincus que Pouvana’a a Oopa a fait l’objet d’un complot politico-financier. Je veux continuer à croire que la justice, celle-là même qui l’a condamné en 1959 par erreur, sur un dossier monté voire truqué, a la possibilité de se déjuger et de rectifier cette erreur ».

Du côté du Tapura, la nouvelle a été applaudie. Armelle Merceron raconte que lors de la consécration de son oncle, Michel, en tant qu’archevêque, ce dernier avait écrit un courrier au président de la République. « Pour demander, non pas la révision du procès car on n’en était pas encore là, mais que Pouvana’a a Oopa soit autorisé à pouvoir revenir en Polynésie et ne plus être assigné à résidence en métropole ». Armelle Merceron considère que le nucléaire et le dossier Pouvana’a doivent maintenant être définitivement réglés.

Du côté du Tahoeraa, Teura Iriti espère également que la « vérité » éclatera. L’élue orange osait même dès mardi matin la comparaison entre la situation du metua et les affaires judiciaires de son mentor Gaston Flosse.