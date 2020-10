Le groupe A Here Ia Porinetia tenait ce vendredi matin une conférence de presse pour revenir sur la séance de l’assemblée consacrée jeudi au débat d’orientation budgétaire. Sur la forme, les élus dénoncent l’attitude « hostile » du président du Pays. Sur le fond, ils dénoncent les « incohérences » du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques.

« Dès qu’on s’exprime, et même quand on ne s’est pas encore exprimés, que déjà on est agressés verbalement. On nous accuse de ne pas être dans une opposition constructive. C’est faux », disait ce matin Nicole Sanquer, présidente du dernier-né des groupes à l’assemblée, A Here Ia Porinetia. « Le président n’a pas compris qu’on était sortis de la période électorale. Le rôle du président, ça n’est pas de distribuer les bons et les mauvais points à l’opposition, c’est de faire son travail », dit Nuihau Laurey.

C’est sur le budget 2021 que portent les inquiétudes des élus. « On n’arrête pas de nous marteler que rien ne sera plus comme avant, dit Nicole Sanquer, et là on nous relance dans l’élaboration de schémas directeurs, ça ne va pas répondre aux attentes ni des professionnels, ni de la population. »

À titre d’exemple, A Here Ia Porinetia pointe le « flou » du projet de budget 2021 de la part d’un gouvernement qui « minimise » les destructions d’emploi.

L’emprunt, éternel objet de discorde : « Toutes les défaites s’expliquent en deux mots : too late »

Nuihau Laurey, lui, reproche toujours au Pays d’avoir moqué sa proposition de grand emprunt pour financer la perte d’activité sur un an, alors que le gouvernement peine maintenant à obtenir un second prêt. Pour lui, c’est la force de frappe pour aider les entreprises et les salariés qui a ainsi été très diminuée : « On m’a indiqué que j’avais des lacunes en comptabilité publique, dit l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, pour trois semaines plus tard décider de faire la moitié de l’emprunt, pour deux mois plus tard décider de faire l’autre moitié de l’emprunt, et se trouver dans cette situation aujourd’hui… Un général américain disait que toutes les défaites s’expliquent en deux mots : too late (trop tard, ndlr)».

Nicole Sanquer souligne que ce deuxième prêt ne figure ni dans le dernier collectif budgétaire national de 2020, prévu le 10 novembre à l’Assemblée nationale, ni dans le projet de loi de finances 2021, « et là on nous dit que vu que les pertes fiscales seraient moindres que prévues, que le dossier n’est toujours pas prêt, et que la demande de prêt sera peut-être envoyée pour être étudiée dans le premier collectif budgétaire de 2021. » On se souvient que la mission du gouvernement à Paris, en septembre, s’était entendu répondre que le Pays devrait « justifier » des demandes « réalistes » avant d’envisager l’obtention d’un second prêt garanti par l’État.

Un débat d’orientation budgétaire tronqué

Enfin, A Here Ia Porinetia n’est pas satisfait de la façon dont a été organisée le débat d’orientation budgétaire : à peine plus de deux heures en commission samedi dernier, une seule prise de parole autorisée en séance, et à la connaissance du groupe, pas d’audition des différents ministres par les élus avant la prochaine séance plénière. « Habituellement un débat d’orientation budgétaire dure une à deux semaines et tous les ministres passent à tour de rôle, chaque ministre est interrogé pendant plusieurs heures. On comprend que nous sommes dans une crise sanitaire, mais que les élus soient libres de poser des questions », dit Nuihau Laurey.