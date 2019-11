La péréquation relative à l’électricité ne va pas être « open bar »

Un dispositif de péréquation dans le domaine de l’électricité devrait bientôt voir le jour. Il devrait « garantir à tous les usagers un accès égal selon une grille tarifaire unique ». Mais la ministre en charge de l’énergie assure que cela ne va pas être « open bar » : il faudra que les communes intéressées présentent un compte d’exploitation prévisionnel.

Jeudi à l’assemblée, l’élue Tahoeraa et tavana de Uturoa Sylviane Terooatea a interpellé le gouvernement par une question orale sur la péréquation relative à l’électricité. Elle considère que concernant « le coût de production du kilowatt à l’échelle de la Polynésie, il y a une injustice entre les communes sous concession EDT-Engie et celles en régie communale ». Elle a d’ailleurs rappelé que l’autorité en matière d’énergie revient à « l’ensemble des conseils municipaux ». Sylviane Terooatea demande que toutes communes qui ont une centrale soient associées aux travaux relatifs à la mise en place de cette péréquation, et surtout qu’elles puissent « connaitre les modalités de calcul et que l’ensemble des communes puissent en bénéficier ».

La ministre en charge de l’énergie, Téa Frogier, a annoncé qu’un dispositif relatif à la péréquation en matière d’électricité est « en cours de finalisation ». Et précise qu’il va « garantir à tous les usagers un accès égal selon une grille tarifaire unique (…) quel que soit le lieu dès lors que l’usager est rattaché à un réseau électrique ». Mais la ministre assure aussi que cela ne va pas être « open bar » : les communes devront présenter un compte d’exploitation prévisionnel.

La ministre précise aussi que pour bénéficier de ce dispositif les communes devront en faire la demande, et une convention sera ensuite être mise en place. Le texte devrait être transmis aux communes dans les semaines à venir après présentation au conseil des ministres.