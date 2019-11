Le gang des langoustes démantelé

Des employés de la société Ocean Product faisaient leurs courses dans le container de la société pour laquelle ils travaillent. Ils vendaient le produit de leurs délits sur les réseaux sociaux. Interpellés et mis en garde à vue, ils comparaîtront le 16 avril prochain au tribunal correctionnel.

En octobre dernier, la société Ocean Product a été victime d’un vol de 2 tonnes de langoustes en provenance des États-Unis et placées dans un container en zone sous douane. L’enquête menée par la Direction de la sécurité publique (DSP) n’avait décelé aucune effraction. Mais voilà, hasard ou pas du calendrier, dans le même laps de temps, des langoustes étaient à vendre sur les réseaux sociaux. Les fonctionnaires de police ont donc remonté la filière, et l’enquête a révélé que les vendeurs étaient aussi des employés de ladite société. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Elles sont convoquées en correctionnelle le 16 avril prochain. Le préjudice de la société se monte à 8 millions de Fcfp.