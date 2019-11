Inauguration d’un bout d’histoire avec le fortin Pare iti de Punaauia

Le fortin de Punaauia a été inauguré vendredi matin par Jean-Christophe Shigetomi, le président de l’association Mémoire polynésienne, en présence notamment du vice-président, de la ministre du Tourisme, du tavana de Punaauia et de la fondation Tupuna Tumu. Ce fortin représente un bout d’histoire des guerres franco-tahitiennes des années 1840, assez méconnues au fenua. Cette réhabilitation présente un double objectif historique et touristique pour montrer une autre facette de Tahiti aux visiteurs. Il est envisagé à terme de créer un parcours éco-touristique dans la vallée de la Punaaru dédié à la mémoire. Le fortin pourrait également être éclairé la nuit par l’énergie solaire.

Le fortin de Punaauia a été réhabilité et non pas reconstitué pour marquer un lieu de mémoire de l’histoire franco-tahitienne. Surplombant la vallée de la Punaruu avec une vue sur Moorea, le lieu était souvent prisé par la jeunesse qui venait y faire la fête ou autres activités nocturnes. Elle devra désormais respecter sa mémoire. Construit en 1846 au cours de la guerre franco-tahitienne, il était aux mains des troupes françaises qui prirent les Tahitiens à revers en passant par le Diadème avant d’arriver dans la Punaaru. Surpris, les Tahitiens finissent par se rendre, marquant la fin de la guerre. Ce fortin Pare iti témoigne de ces affrontements et a subi un travail de sauvegarde conséquent grâce aux efforts conjoints de l’association Mémoires polynésiennes, de la commune de Punaauia, du Pays et surtout de la société SMBR, spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Jean-Christophe Shigetomi décrit ce fortin comme un lieu de partage et de transmission intergénérations.

Les élèves du CFPA (Centre de formation pour adultes), dont l’école jouxte le fortin, ont également fièrement participé au projet notamment en construisant la clôture de protection du site.

Ce type de monuments n’est pas une exception au fenua qui regorge de fortins et de marae enfouis dans l’oubli et témoins de l’histoire polynésienne. L’objectif est à terme de créer un sentier éco-touristique pour offrir davantage de diversité aux touristes et dépasser l’imaginaire des cocotiers. Teva Rohfritsch, vice-président du Pays, estime que Punaauia regorge de sites touristiques potentiels comme le fortin Pare iti, et que le Village tahitien s’inscrit dans ce cadre de développement.

Le projet de réhabilitation a coûté environ 4 millions de Fcfp. Un autre projet d’avenir vise à éclairer le fortin grâce à l’énergie solaire pour qu’il soit visible la nuit comme un symbole de l’histoire de la Punaruu.