Winston Cholet remporte le concours « Comment sauver des vies sur la route »

Le jeu-concours organisé par le Haut-commissariat sur le thème « Comment sauver des vies sur la route » a été remporté par Winston Cholet en catégorie individuelle, talonné par Jenny Lau. En catégorie groupe, c’est la classe de 1ère STMG du lycée de Uturoa qui gagne le premier prix. 12 500 personnes ont participé au vote, et la vidéo gagnante a déjà été vue plus de 60 000 fois.

La cérémonie de remise des prix du jeu-concours sur la sécurité routière s’est tenue hier soir à la résidence du haut-commissaire, en présence du président Édouard Fritch, du procureur général Thomas Pison et du vice-procureur Yann Hausner, ainsi que du colonel Boudier, commandant de la gendarmerie en Polynésie.

L’objectif était de réaliser de courtes vidéos de prévention, qui seront diffusées à la télévision et sur les réseaux sociaux. Le nombre de vidéos reçues a surpris les organisateurs : 21 en catégorie individuelle et 13 en catégorie de groupe. Les nombreux sponsors, notamment Air Tahiti Nui, Air France et French Bee qui offraient des billets d’avion aux gagnants, ont contribué au succès du concours. Les lauréats ont aussi été récompensés, entre autres, par Intersport, le Tahiti Ia Ora Beach Resort, MP Ciné, la Brasserie de Tahiti et la Banque de Tahiti.

34 vidéos en compétition

Les 34 vidéos ont été postées sur la page Facebook du Haut-commissariat et départagées par les votes du public. 12 500 internautes ont participé aux votes, et la vidéo gagnante a déjà été vue plus de 60 000 fois. La qualité était également au rendez-vous, avec des scénarios bien écrits qui mettent en relief les différents axes de prévention – alcool ou stupéfiants au volant, équipements de sécurité, téléphone au volant ou encore dangers à deux-roues. La débrouillardise aussi, car de nombreuses vidéos ont été réalisées avec de simples téléphones portables. Pour leurs tournages, plusieurs participants ont pu bénéficier du soutien des forces de l’ordre et des services de secours, qui se sont prêtés au jeu en leur permettant de filmer des véhicules de police ou des ambulances.

Le haut-commissaire Dominique Sorain a indiqué que les vidéos, qui seront diffusées sur le chaînes locales, auraient peut-être une carrière hors des frontières de la Polynésie, car la Nouvelle-Calédonie a exprimé son intérêt pour une diffusion sur le Caillou. Le procureur général Thomas Pison, lui, a rappelé : « Je vais casser un peu l’ambiance, la prévention c’est bien, mais pour ceux qui ne comprennent pas bien il y a la répression, c’est-à-dire le déférement, la confiscation, et des peines d’emprisonnement ferme ».

Une affaire de famille

C’est Winston Cholet, jeune photographe amateur qui vient de lancer sa chaîne YouTube, qui a remporté le premier prix en catégorie individuelle, avec une vidéo à la dramaturgie très construite, des images léchées et un montage rigoureux. Jenny Lau, qui a remporté le 2e prix, est sa tante. C’est elle qui a eu l’idée du scénario et fait les demandes d’autorisation de tournage.

Jenny Lau a remporté le 2e prix, mais sa vidéo a fait le buzz sur les réseaux. « Moana va chercher le pain » est entièrement réalisé en stop-motion, l’animation image par image de personnages de Lego. Un tour de force, représentant 50 heures de travail pour cette jeune femme qui après avoir commencé sa vie professionnelle dans le tourisme, est actuellement de retour sur les bancs de la fac pour devenir professeur des écoles.

C’est elle qui avait repéré l’annonce du concours sur la page Facebook du Haut-commissariat, dit-elle. « J’en ai parlé à Winston parce que je sais qu’il fait des vidéos. Moi j’avais des idées mais je ne suis pas vidéaste du tout et j’avais besoin d’aide pour cette partie-là. On s’est mis à deux et on s’est dit que ce serait bien d’en faire une un peu sérieuse et l’autre un peu rigolote. » C’est aussi Winston qui a prêté sa voix au personnage de la vidéo de Jenny, et qui prononce la phrase déjà culte « Fo met’ le caks ».

Les 7 lauréats de la catégorie individuelle :

La catégorie de groupe a aussi réservé de bonnes surprises. Plusieurs établissements scolaires se sont saisis du concours pour en faire un projet de classe, encadré par les enseignants. C’est le Lycée de Uturoa qui remporte la première place, suivi de FTS Tricolores et du lycée Paul Gauguin. Ci-dessous la vidéo gagnante :

Toutes les vidéos en compétition sont à retrouver sur la page Facebook du Haut-commissariat.