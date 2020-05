Punaauia : Simplicio Lissant prend l’écharpe de la légitimité

Ambiance festive et apaisée à Punaauia ce samedi matin pour l’élection du maire, Simplicio Lissant, et de ses 10 adjoints, en présence du président du Pays. « J’appelle tout le conseil à l’unité politique, » a déclaré tavana Lissant.

Le 15 mars dernier le maire sortant de Punaauia Simplicio Lissant, à la tête de la liste Te Hotu Rau No Punaauia, remportait la mairie dès le premier tour avec 68,43% des voix. Héritier désigné de Rony Tumahai disparu en 2018, il œuvre à la mairie de Punaauia depuis 2002. Un pedigree qui n’avait pas dissuadé le vice-président Teva Rohfritsch de se présenter aussi à Punaauia, sous le regard d’Édouard Fritch qui s’était refusé à trancher entre les candidats. Résultat : un conseil municipal dominé par Te Hotu rau avec 31 sièges sur 35, et 4 sièges pour Tamarii Punaauia, occupés par Teva Rohfritsch, Tatiana Dubois, Aitu Pommier et Layla Tinorua, qui ont tous voté samedi pour Simplicio Lissant et pour sa liste d’adjoints.

Dans son discours d’investiture, Simplicio Lissant a rendu hommage aux hommes du passé, de Boris Léontieff et Lucien Kimitete à Rony Tumahai et Jacqui Graffe. Mais il a aussi évoqué l’avenir, peut-être au-delà de la simple sphère communale : « Il nous faut préparer l’aube d’une nouvelle ère, et je suis persuadé que le travail commence à notre niveau, celui des communes de notre belle Polynésie. (…) J’appelle tout le conseil à l’unité politique. » Et la présence de Teva Rohfritsch, dit-il, est un atout pour les projets communaux qui font appel aux financements du Pays.

« Depuis la date du premier tour, tout le monde s’attendait à prendre les rênes et bien entendu tout le monde était impatient. Il fallait prendre son mal en patience mais aujourd’hui, oui, nous sommes soulagés de pouvoir fonctionner normalement, » déclarait le tavana à l’issue de la séance.

La prochaine séance du conseil municipal sera « très chargée, » selon le tavana, avec la révision du règlement intérieur, la composition des commissions et le choix des représentants de Punaauia dans les instances intercommunales. Et l’équipe municipale va s’attacher, dit Simplicio Lissant, à donner la priorité aux projets qui peuvent soutenir l’emploi à Punaauia, y compris celui du Village tahitien.

Ce samedi matin on comptait deux visiteurs de marque, le député de la circonscription Moetai Brotherson qui a fait un bref passage avant de rejoindre la mairie de Faa’a pour l’investiture d’Oscar Temaru, et Édouard Fritch, « invité » par Simplicio Lissant. Des guillemets marqués par les observateurs, tant les pessimistes qui y voient une récupération, que les optimistes qui y voient une réconciliation. « Effectivement, maintenant les élections sont terminées, c’est une page qui est tournée, » a déclaré le président du Pays. Nuihau Laurey, suppléant sur la liste victorieuse, brillait par son absence.

« Dans ma conception de ces élections ici à Punaauia, je l’avais dit au maire, c’est quand même important et intéressant d’avoir pas seulement le vice-président, mais d’avoir surtout le ministre des Finances. Et là je vois que Teva va travailler avec l’équipe municipale, c’est très bien, Punaauia en a besoin », a conclu Édouard Fritch.

Quant à Teva Rohfritsch, il dit avoir apprécié le discours rassembleur de Simplicio Lissant, et souhaite qu’il soit suivi d’effet : « Comme je l’ai dit, nous sommes disponibles, constructifs, attentifs aussi, et en tout cas on souhaite travailler pour notre commune. »