Municipales : Teva Rohfritsch présente sa liste et son programme

La liste Tamarii Punaauia était réunie samedi matin pour se présenter à la presse et parler programme. La liste menée par Teva Rohfritsch compte 7 membres du conseil municipal sortant. Elle a le soutien des partisans de La République en marche en Polynésie.

« L’alliance que nous avions conclue avec Tavana Rony (Tumahai, ndlr) n’a pas pu se concrétiser après son départ mais cela n’est pas grave. Le temps du changement est peut-être arrivé, » peut-on lire dans la profession de foi de Teva Rohfritsch, tête de liste de Tamarii Punaauia et candidat pour la deuxième fois à la mairie de cette commune qui compte à présent 28 000 habitants. En 2014, la liste de Teva Rohfritsch avait remporté un peu moins de 20% des suffrages au premier tour avant de se retirer en faveur de Rony Tumahai.

7 membres du conseil municipal sortant dont 3 adjoints au maire

Ce samedi il présentait sa liste, qui comprend 7 membres du conseil municipal sortant. D’abord Aitu Pommier, 1er adjoint en charge des finances, Tatiana Tepava Dubois, 2e adjointe en charge de la communication, du protocole et de la restauration scolaire, et Antoine Rua, 9e adjoint en charge du développement durable. On y retrouve aussi Yves Ching, retraité de l’administration, élu en 2014 sur la liste Te Hotu Rau de Rony Tumahai qu’il avait remplacé à l’assemblée en septembre 2018 après le décès du tavana. Et trois ex Tahoeraa, élus en 2014 sur la liste Punaauia To’u Oire de Jean-Paul Tuaiva : Dylma Aro désormais élue Tapura à l’APF, et les anciens ministres Michel Leboucher (Éducation), dont Teva Rohfritsch a salué « la sagesse, le recul et la hauteur d’esprit » et Patrick Howell (Santé) vanté pour « son expérience et sa détermination ». Enfin, parmi les têtes connues, le footballeur Marama Vaihirua en dernière position sur la liste, Teiva LC, et Gilda Vaiho, ex représentante Tahoeraa à l’assemblée.

« Notre mot d’ordre c’est le rassemblement, recréer cette communauté de Punaauia (…), sans distinction de couleur de peau, d’appartenance sociale ou de résidence de quartier, » a déclaré samedi Teva Rohfritsch qui dans sa profession de foi rappelle qu’il est le fils d’un envoyé alsacien de l’Église évangélique protestante et d’une enfant des Raromata’i.

Voirie, matahiapo et cause animale

Parmi les priorités de cette équipe, si elle est élue, les « servitudes en mauvais état, fragilisés par les travaux d’assainissement mal finis » par les entreprises lors des travaux de raccordement au réseau d’assainissement.

« On peut faire des choses simples avec des moyens mesurés, c’est ça aussi le message des Tamarii Punaauia, » conclut celui qui est aussi ministre de l’ Économie et des Finances.

Autre proposition de Teva Rohfritsch, la création d’une « assemblée des sages » de plus de 70 ans, renouvelée chaque année et qui comptera autant de membres que le conseil municipal : « On ne peut pas simplement leur offrir un déjeuner au moment de Noël et leur dire à l’année prochaine. »

Des matahiapo à qui le programme promet aussi des cartes de réduction pour les plus de 70 ans en partenariat avec les commerces de Punaauia.

Le programme comporte aussi la création d’un délégué à la protection animale avec un budget dédié. Car la fourrière municipale, qui a coûté plus de 100 millions, ne fonctionne toujours pas. Teva Rohfritsch compte « l’ouvrir rapidement, parce qu’effectivement c’est un gros budget qui avait été dégagé. Si nous sommes élus nous nous occuperons aussi de cette cause animale. La fourrière est là, je ne comprends pas qu’elle ne soit toujours pas ouverte. (…) C’est l’argent des contribuables qui a été utilisé, l’aide de l’État également. Et si on veut garder la confiance de nos partenaires, lorsqu’on annonce quelque chose il faut le réaliser. »

Un plan pour replanter 3 000 orangers

On retrouve également dans le programme de Tamarii Punaauia des sujets et des promesses faites par de nombreux candidats partout en Polynésie, comme le renforcement des moyens de la police municipale, la vidéo-surveillance, un réseau de transport communal qui n’oubliera pas les porteurs de handicaps, un ramassage des ordures fiabilisé et un meilleur traitement des déchets encombrants et verts, une pépinière communale, un bureau de l’emploi et des stages d’intérêt communal, un marché municipal couvert de 2 000 mètres carrés, des trottoirs et des parkings, des spots wifi gratuits et des toilettes publiques, un budget participatif annuel, des épiceries solidaires, des jardins partagés et des potagers pédagogiques dans les écoles, et le « plan 3 000 orangers » défendu par le fils de Thomas Moutame, Moetini, qui constate la disparition progressive des orangers sur le plateau de Tamanu et dit qu’il est urgent d’agir.

La liste Tamarii Punaauia propose aussi de faire du lagon de la commune une aire marine gérée et d’y établir un rahui. Elle veut séduire les sportifs jeunes et moins jeunes avec entre autres un fare va’a, un « skate et bike park », de l’accrobranche et un boulodrome. Il est question de bourses pour les écoliers méritants, à qui est aussi promise la climatisation de leurs classes, d’un « digipôle » à Taapuna en partenariat avec le Pays, et d’accompagnement pour le permis de conduire. Enfin, des maisons de quartier, des maisons de l’enfance, une maison de santé regroupant plusieurs spécialistes médicaux et paramédicaux, et un dispensaire à Outumaoro.

Le tout géré dans la transparence et la maîtrise des frais de fonctionnement, comme il se doit, promet le candidat.