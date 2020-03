Journées portes ouvertes au lycée hôtelier

Le lycée hôtelier de Tahiti ouvrait ces portes ce samedi, pour montrer aux collégiens et lycéens l’éventail des métiers auxquels ils peuvent se préparer. Le lycée se prépare au prochain concours de meilleur apprenti de France, et proposera à la rentrée prochaine une mention complémentaire en sommellerie.

Le lycée hôtelier de Tahiti ouvrait grand ses portes, surtout aux élèves de Troisième qui doivent bientôt choisir leur orientation. Accompagnés de leurs parents, ils rencontraient les enseignants et les élèves du lycée, qui animaient plusieurs stands de démonstration dans la grande salle du restaurant. Comment plier les serviettes de bain, comment dresser une table, décorer des assiettes à dessert de motifs en chocolat, découper des légumes en forme de fleurs, réaliser des crêpes, des gaufres ou des ananas rôtis… les élèves ont montré l’étendue de leurs connaissances pour attirer de nouveaux condisciples. Autre public de cette journée, les élèves de Terminale qui souhaitent poursuivre leurs études en BTS, en mention complémentaire ou en classe de mise à niveau.

Bêtes à concours

Une journée portes ouvertes qui était également l’occasion d’organiser un concours de meilleur cuisinier parmi les élèves de Bac Pro, non seulement de Tahiti, mais aussi ceux du lycée de Bora Bora et du lycée professionnel protestant de Uturoa. Mercredi prochain, les élèves de Bac Pro boulangerie participeront au premier concours du meilleur croissant et les deux meilleurs iront au concours national en métropole. Dans deux semaines, d’autres participeront au concours général de l’Éducation nationale, et au mois d’avril se fera la sélection régionale du concours du meilleur apprenti de France, dont le ou les gagnants – il faudra une note de 18/20 minimum – iront concourir à Paris pour le titre national, comme Alan Poilvet qui a obtenu une médaille d’or en 2019. Les explications de Pépin Mou Kam Tse, proviseur du lycée hôtelier :

La sommellerie, une nouveauté pour la rentrée prochaine

La ministre de l’Éducation vient de valider la proposition du proviseur, l’ouverture d’une mention complémentaire en sommellerie. Une évolution qui est le fruit d’une concertation avec les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui ont exprimé ce besoin, indique le proviseur. Cette formation sera proposée un an sur deux, en alternance avec la mention complémentaire « bar ».