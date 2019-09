Alann Poilvet, médaille d’or du concours Meilleur apprenti de France

Allan Poilvet, 19 ans, élève du Lycée hôtelier de Punaauia, a remporté d’une des 6 médailles d’or du concours Meilleur apprenti de France, spécialité « cuisine froide ».

Les épreuves finales du concours MAF cuisine froide se sont tenues ce vendredi au CFA Médéric à Paris. Les jeunes avaient à réaliser deux plats, nous disait son professeur Frédéric Bolmont avant leur départ en France : « Rouget barbet reconstitué, sans tête et farci de deux garnitures, l’une de coquillages et l’autre de légumes, avec une sauce émulsionnée au foie de rouget ; la deuxième recette c’est tout simplement un cheesecake. » Six des 21 candidats sélectionnés se sont vu décerner une médaille d’or, et Alann Poilvet est l’un d’entre eux.

À 19 ans, Alann est en mention complémentaire cuisinier traiteur au lycée hôtelier de Tahiti. Il avait remporté le 16 mai dernier la finale régionale du « Meilleur apprenti de France » et gagné ainsi son ticket pour Paris. Auparavant, en 2018, il avait remporté le Trophée de Babette, qui récompense les meilleurs élèves de lycées hôteliers, et en 2017 la médaille d’or du concours international de cuisine en Australie. Une vraie bête de concours, qui nous confiait avant son départ : « J’espère pouvoir représenter au plus haut niveau la Polynésie ». C’est chose faite.

Son ancien proviseur, Pascal Maillou, était ému : « En tant qu’ancien proviseur du lycée hôtelier de Tahiti je suis fier d’être présent à ses côtés avec son professeur Frédéric Bolmont et son camarade Manate ces derniers jours et aujourd’hui pour cette belle victoire, » écrivait-il ce matin. Il ajoutait aussi : « Les lycées de La Rochelle et de Grenoble sont à remercier pour les derniers jours de préparation qui ont permis à Alann d’être à la hauteur du défi. Je n’oublie pas toute l’équipe restée à Tahiti notamment Yves Dhieras qui a été le premier à croire en Alann. »