Plus de 10 millions déjà récoltés pour le Téléthon 2017

Les dons recueillis les 8 et 9 décembre dernier dépassent les 10 millions de Fcfp, selon les derniers recensements de Serge Le Naour, le coordonateur du Téléthon en Polynésie. Il faudra encore attendre pour avoir un bilan définitif de la manifestation, mais le résultat est déjà satisfaisant.

« On a sans doute dépassé la barre symbolique des 10 millions », se félicite Serge Le Naour, le coordonateur du Téléthon en Polynésie. Ce n’est que mi-janvier qu’il pourra annoncer le montant précis des dons effectués lors de la 19e édition du Téléthon, les 8 et 9 décembre dernier, mais il salue déjà « un bon résultat », obtenu grâce à une multitude d’événements, à Tahiti et dans les îles, à commencer par la vente de tee-shirts.

Cet événement caritatif permet de financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires, ainsi que sur d’autres maladies génétiques rares. Les dons polynésiens vont rejoindre le pot commun constitué par l’Association française contre les myopathies, explique Serge Le Naour.

L’an passé, 11,3 millions de Fcfp avaient été récoltés lors du Téléthon.