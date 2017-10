Maheata, des bons p’tits plats au Téléthon

La 19ème édition du Téléthon se tiendra le week-end du 9 et 8 décembre en Polynésie. Nouveauté cette année, Maheata, connue en temps normal pour ses bons p’tits plats en sera la marraine. Devenue célèbre à la radio, sur les réseaux sociaux et à la télévision grâce à ses recettes de cuisine, la jeune femme a accepté de rejoindre le Téléthon pour mettre à profit sa notoriété au service d’une grande cause. Mais la cuisine ne sera jamais très loin de son implication dans le Téléthon.

Maheata sera l’image du Téléthon jusqu’au week end décisif de décembre. Visites d’enfants malades, ateliers de cuisine, les sollicitations ne vont pas manquer, et Maheata sera présente sur chacune des manifestations organisées par le Téléthon. Une visite de la fraternité chrétienne, qui s’occupe des enfants malades, est prévue le 31 octobre où Maheata animera des activités en lien avec la cuisine. Un « défi de la marraine » sera organisé pendant le premier week-end du téléthon, où plat géant encore non dévoilé sera préparé et vendu dans un des magasins Champion de Polynésie.

En dehors des fourneaux, Maheata intervient au moins une fois par semaine dans des associations en faveur des enfants défavorisés ou dans les écoles auprès des classes. La transition jusqu’au Téléthon s’est faite naturellement, avec comme fil conducteur la cuisine, un moment de partage et de convivialité.

Maheata prévoit d’organiser de nombreux live sur Facebook et espère influencer positivement ses 12 000 fans. Souffrant encore d’un manque de reconnaissance et de visibilité en Polynésie, le Téléthon s’est trouvé une marraine de choix.