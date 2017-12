Le Téléthon, ça commence déjà au fenua

Dès ce weekend, les premières actions en faveur du Téléthon seront organisées à Tahiti et dans les îles, avant le point d’orgue de la manifestation caritative annuelle en faveur de la recherche contre les maladies génétiques les 8 et 9 décembre prochain.

Le Téléthon démarre dès ce week-end en Polynésie. L’opération a lieu les vendredi 8 et samedi 9 décembre prochain, mais avant cela plusieurs actions sont prévues à Tahiti et dans les îles. Et notamment à Rangiroa, Kaukura, Huahine ou Raiatea… Deux tournois de golf sont organisés ce weekend à Tahiti et Moorea, le Moorea Painapo Festival a également prévu une action samedi et enfin la vente de tee-shirt du Téléthon va débuter durant ces deux jours dans les magasins Hyper U Pirae, Champion Mahina et Super U Tamanu Punaauia. Une action qui peut paraître anodine, mais qui permet à la fois aux gros sponsors de l’opération de contribuer en finançant les tee-shirt, et aux bénévoles d’aller au contact de la population pour faire de la sensibilisation. Ce qu’explique le coordonateur du Téléthon en Polynésie, Serge Le Naour.

Toute la semaine, des actions vont être menées notamment dans les établissements scolaires. Après son rassemblement d’élèves formant les lettres Téléthon immortalisé par un drone l’an dernier, le Taaone prévoit cette année une retraite aux flambeaux. Enfin, le Téléthon « officiel » démarrera les 8 et 9 décembre, avec notamment la mise en place du 44 36 37 pour les promesses de dons pour la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.