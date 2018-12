Le Pays planche sur un tourisme sans tabac

Ce mercredi s’est tenue une réunion interministérielle à la direction de la Santé, dans le but d’envisager un tourisme sans tabac. Cette réunion d’information, à laquelle ont été conviés les ministère du Tourisme, de l’Environnement et de la Culture, a pour but d’envisager la mise en place d’interdictions de fumer sur les sites touristiques, les plages et les hôtels. Mettre en avant un « tourisme santé ».

A l’image de certains pays comme le Vietnam, qui veut promouvoir un environnement sans fumée de tabac dans les restaurants, les hôtels et les lieux touristiques, la Polynésie française tendrait à mettre en place un tel dispositif. C’était l’objet d’une réunion organisée mercredi après-midi à la direction de la Santé en présence des ministères du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement.

La directrice de la Santé, Laurence Bonnac, explique que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que cette initiative d’un tourisme sans tabac a fait ses preuves.

Du côté du secteur touristique, on voit d’un bon œil cette ambition. Pour le chef du service du Tourisme, Bruno Jordan, il est important de lier santé et tourisme.

Si les mesures préconisées pour un tourisme sans tabac étaient mises en place, le service du Tourisme assure qu’il mettra en avant ce nouvel argument promotionnel « d’île santé » ou « d’hébergement santé ».