Le festival international du ‘ukulele est de retour

Du 12 au 15 septembre, la Maison de la culture organise la deuxième édition du festival international du ‘ukulele. Aidan James et Andrew Molina sont les invités internationaux. Raumata Tetuanui, Maruarii Ateni et Patrick Noble seront les têtes d’affiche locales.

Créé en 2015 sur une idée originale de l’ancien directeur de la Maison de la culture et actuel ministre, Heremoana Maamaatuaiahutapu, le festival international du ‘ukulele avait rencontré un franc succès avec la venue notamment de deux virtuoses du ‘ukulele, Kris Fuchigami et Aidan James, ainsi que la participation de plusieurs artistes locaux tels que Maruarii Ateni, Maveana, Jojo, etc… Une première édition marquée par des Masters class, des animations musicales dans la ville de Papeete et un concert final au Grand théâtre. L’évènement avait également été marquée par le record du monde du plus grand rassemblement de joueurs de ‘ukulele, 4 792 personnes, jouant à l’unisson à To’ata.

Cette année, pas de tentative de record au moment du Festival mais des artistes passionnés par cet instrument typique des peuples du Pacifique. Pour l’occasion, deux artistes internationaux sont attendus : Aidan James, une nouvelle fois, et Andrew Molina. Du côté de la Polynésie la jeune Raumata Tetuanui et Maruarii Ateni seront de nouveau parmi les têtes d’affiche et Patrick Noble apportera toute son expérience à l’événement pour un Festival transgénérationnel.

Pratique :

Le programme du festival est bâti autour de quatre temps forts :

– Mardi 12 septembre : des masters class gratuites

Données par Andrew Molina et Aidan James au Conservatoire Artistique de la Polynésie française, ces master-classes sont destinées aux joueurs déjà confirmés, qui pourront assister à des démonstrations de la part de nos invités et jouer avec eux pour en obtenir quelques conseils. Ces rendez vous sont ouverts au public dans la limite des places disponibles.

9h à 11h : Atelier scolaire avec les élèves du collège Maco Tevane

17h à 18h : master-class destinée aux élèves du Conservatoire

18h à 19h : master-class ouverte au public

(Sur inscriptions au secrétariat du Conservatoire Artistique de Polynésie française [email protected] / Renseignements au 40 50 14 14)

– Mercredi 13 septembre : des animations musicales

Comme l’année dernière, les invités internationaux et polynésiens feront plusieurs animations musicales dans la ville de Papeete. Ils feront découvrir au public toutes les possibilités de cet instrument et donneront un avant-goût du concert de talents qui nous attend.

11h : Marché de Papeete

12h : Centre Vaima

13h : Mac Donald de Papeete

19h à 20h : Animation à l’Intercontinental

(Renseignements au 40 544 544 / FB Festival International de ‘Ukulele)

– Jeudi 14 septembre à 18h sur le Paepae a Hiro : Concours Vini Vana ‘Ukulele

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes à tous les passionnés de cet instrument, professionnels ou amateurs, qu’ils viennent en leur nom, en patente ou en association. Les groupes peuvent s’inscrire directement à la Maison de la Culture mais aussi au Conservatoire Artistique de la Polynésie française. Les documents sont téléchargeables sur www.maisondelaculture.pf ainsi que sur www.conservatoire.pf.

Lors de cette soirée les participants se présenteront en trios tout en mettant à l’honneur le joueur de ‘ukulele, accompagné par les autres musiciens à la guitare et à la basse. Les participants devront assurer deux passages, une prestation dite traditionnelle et une autre de virtuosité.

Pour les départager quatre membres du jury seront présents : Roger Yan, Tetia Fiedler Valenta, Vaimoana Urarii et André Huaa. Les vainqueurs pourront remporter un cahier des prix allant de 20 000 Fcfp pour les prix à la discrétion du jury jusqu’à 90 000 Fcfp pour le premier prix.

(L’entrée à la soirée est gratuite / Renseignements au 40 544 544 (TFTN) ou au 40 50 14 14 (CAPF) / FB Festival International de ‘Ukulele)

– Vendredi 15 septembre à 19h30 au Grand Théâtre : Concert de talents

Pour l’édition 2017, les festivités commenceront dès 18h30 dans le hall du Grand Théâtre. Plusieurs animations sont proposées telles que la prestation des élèves du CAPF, une intervention de la classe du collège Maco Tevane qui aura participé à la master class, et la possibilité de découvrir le travail des artisans avec des stands de fabricants de ‘ukulele. Une buvette accueillera également le public.

Le concert quant à lui, durera environ une heure trente et débutera avec le gagnant du concours Vini Vana ‘ukulele suivi des prestations des invités internationaux et polynésiens. Ils joueront en solo, en duo, parfois même en trio et finiront tous en choeur sur des morceaux que chacun reconnaîtra !