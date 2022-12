Le Four Seasons travaille ses futures recrues dès leur formation initiale

Une convention d’accueil a été signée ce matin entre 3 élèves en classe Mise à niveau du lycée hôtelier et le Four Seasons de Bora Bora. Ce partenariat établi dans le cadre du programme Four Seasons Academy va permettre à ces jeunes de travailler au sein de la structure hors période scolaire, et d’être rémunérés tout en continuant leur formation théorique.

« Rapprocher le monde scolaire et celui de l’entreprise », c’est l’objectif du partenariat qui a été signé ce matin entre 3 élèves du lycée hôtelier et l’hôtel Four Seasons de Bora Bora. Cette initiative du groupe hôtelier pensée il y a 2 ans va permettre aux sélectionnées de la classe Mise à niveau de découvrir les différents métiers de l’hôtellerie, mais aussi de les connecter aux équipes déjà sur le terrain. Une manière donc de fidéliser les futurs talents ou leaders du groupe. Car si pour les étudiants l’arrivée sur le marché du travail – même après un parcours en hôtellerie – n’est pas toujours simple, les professionnels rencontrent eux aussi des difficultés. Des désagréments dûs à la crise sanitaire, qui a poussé de nombreux jeunes à se réorienter, mais qui s’expliquent aussi par les carences en anglais des potentiels employés. « Le niveau d’anglais est problématique. Nos salariés doivent impérativement être à même de communiquer en anglais, mais les gens qui sont sur le marché du travail n’ont pas forcément cette compétence », explique Celine Berson, responsable du recrutement au Four Seasons.

L’anglais est donc un critère important pour se faire sa place dans le secteur et c’est d’ailleurs l’une des qualités qui a permis aux étudiantes de se sélectionner au programme Four Seasons Academy, parmi 9 autres candidats. Issues de filières générales, elles font de leur première année au lycée hôtelier un tremplin en ayant la possibilité de créer un lien particulier avec le groupe hôtelier. Elles pourront autant que possible y travailler en temps de vacances scolaires par exemple et être rémunérée. Une belle opportunité pour Teatarau Lissac, Lou Pinaton et Poerava Temakeu.

Un partenariat qui devrait être bénéfique tant pour les étudiantes que pour le groupe hôtelier qui souhaite intégrer dans ses rangs des salariés partageant une même culture d’entreprise.