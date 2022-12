Les cœurs géants du parc Paofai se refont une beauté

Ono’u, sous la houlette du groupe OPT et de l’Office polynésien de l’habitat, redonne une seconde vie aux cœurs géants de Paofai. Les artistes démarrent les travaux de peinture ce vendredi et devraient finir mardi.

Grâce au partenariat entre le groupe OPT et l’Office polynésien de l’habitat, un nouveau coup d’éclat va être donné aux cœurs géants inaugurés l’an dernier à Paofai. À partir d’aujourd’hui 3 jeunes artistes professionnels d’Ono’u, qui ont démontré leur talent de peintres, vont magnifier ces cœurs. Objectif : réussir à le faire en mettant en avant les valeurs portées au sein du Groupe OPT. Ravage, Tropik’Art et Rival auront donc la tâche de valoriser la femme, de faire le lien entre les îles et les familles polynésiennes et de mettre en avant l’environnement au travers du marara, emblème du groupe OPT. Ils seront assistés par deux jeunes, André Tahi et Ekko, qui ont été découverts par Ono’u lors des projets précédents. Un partage de savoir-faire qui s’inscrit dans le programme de cohésion et d’insertion sociale par l’art impulsé par l’Office polynésien de l’habitat en partenariat avec le festival Ono’u. Et pour la première fois ces jeunes vont être rémunérés. Les cœurs ont été repeints en couleur bleue outre-mer, nuit noire et terre, et ils sont maintenant prêts à recevoir la griffe des artistes. Les travaux de peinture ont démarré ce vendredi matin et se termineront le 13 décembre. Leur inauguration est prévue le 19 décembre.