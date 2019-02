Le fournisseur du Street Shop Papeete condamné à Toulouse

Après son interpellation et son incarcération provisoire il y a quelques jours, le fournisseur du Street Shop de Papeete a finalement été condamné à Toulouse pour « détention, offre, cession et provocation à l’usage de stupéfiants » dans une affaire très similaire à celle qui sera jugée le 23 avril prochain à Papeete.

Incarcéré depuis fin janvier, le fournisseur du Street Shop de Papeete a été jugé et condamné jeudi dernier à Toulouse à 2 mois de prison ferme et 10 mois de sursis pour « détention, offre, cession et provocation à l’usage de stupéfiants » après l’ouverture d’une enseigne similaire à celle de Papeete, dans laquelle le jeune homme commercialisait notamment du cannabidiol. Un composé du cannabis sans effet psychotique, qui a connu un flou juridique sur son autorisation il y a quelques mois.

Selon les médias locaux qui relaient l’information cette semaine, plusieurs enseignes similaires à celle ouverte rue des écoles à Papeete n’ont pas toutes connu exactement le même sort. A Montpellier, une affaire similaire a été classée sans suite et l’enseigne a pu continuer à fonctionner. Alors qu’en Normandie, plusieurs boutiques vendant du cannabidiol ont été fermées et leurs responsables poursuivis.

Rappelons qu’en Polynésie française, le procès des deux gérants et du fournisseur du Street Shop de Papeete pour les mêmes faits de « détention, offre, cession et provocation à l’usage de stupéfiants » est audiencé pour le 23 avril.