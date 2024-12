Le Grand cirque de Samoa ouvre ses portes pour les fêtes

C’est le 23 décembre que le Cirque de Samoa donnera sa première représentation. Du très grand spectacle proposé par le flamboyant Bruno Loyale et SA Productions avec de nombreux numéros inédits et, pour la toute première fois, un Tahitien parmi les artistes : Ka’uilani Tom Sing Vien, jeune star du moto-cross : il a maîtrisé en quelques jours le fameux Globe de la mort qui n’avait pas été présenté depuis 2019. La billetterie est ouverte, faites-vous plaisir !

Deux heures et demie de show à couper le souffle, c’est ce que propose pour la quatrième fois au fenua le Grand cirque de Samoa, qui a déployé son chapiteau à Outumaoro ces derniers jours. Il y restera sept semaines, jusqu’au 9 février, mais pourquoi attendre ? La magie des fêtes de fin d’année sera, dès le 23 décembre, rehaussée par l’ambiance si particulière du cirque et ses numéros époustouflants.

Un champion de moto-cross Tahitien dans le Globe de la mort

« Tupa’i » Bruno Loyale, issu d’une lignée de producteurs de cirque du Pacifique, dirige le Grand cirque de Samoa depuis plus de 35 ans. Et ce mélange de rigueur et d’improvisation qu’il a rôdé dans l’Océan Pacifique et l’Océan Indien a fait des merveilles quand il a fallu remplacer un motard colombien en manque de visa. Dès son arrivée à Tahiti, il est allé assister au championnat de moto-cross, et vite repéré Ka’uilani Tom Sing Vien, jeune talent local qui a commencé à tourner dans le Globe de la mort il y a quelques jours à peine. À deux, puis trois, quatre, et cinq motos, la technique est à présent maîtrisée et Ka’ui, comme l’appellent ses fans, devient le tout premier artiste tahitien du Grand cirque de Samoa. C’est d’ailleurs la première fois que le globe comptera 5 motards : la réputation du Globe de la mort comme numéro le plus dangereux n’est pas une légende.

Vitesse et acrobaties

Il ne sera évidemment pas la seule attraction cette année. Les fans de vitesse aimeront la Roue du courage, une grande roue double qui tourne à une vitesse folle au centre de la scène tandis que les artistes évoluent à l’intérieur et à l’extérieur. Les amateurs d’acrobatie adoreront la troupe de Teeterboard, composée de huit artistes du Cirque du Vietnam. Sans oublier la jongleuse mexicaine, la championne brésilienne de hula hoop, AhhChuu le clown musical, M. Wu et ses bols vietnamiens, et bien d’autres encore, dans un spectacle renouvelé et pour tous publics.

Les billets sont en vente sur ticket-pacific.pf, dans les 4 magasins Carrefour et à Radio1/TiareFM à Fare Ute.