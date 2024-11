Le groupe Bel Canto Tahiti invité au Festival Filao en Martinique

Le groupe Bel Canto Tahiti s’envolera la semaine prochaine pour participer au Festival Filao, prévu le 10 décembre prochain à Saint-Pierre, en Martinique. Pour les membres de cette troupe, créée il y a tout juste un an, cette ultime représentation vient « clore une année riche en partage culturel ». Sur place, les artistes ont prévu une belle programmation, avec notamment l’interprétation des Six Nocturnes de Mozart en tahitien, mais aussi d’autres surprises avec du ukulele, de la danse tahitienne et l’interprétation d’un chant martiniquais.

Après l’Opéra de Paris pour la finale du concours Voix des Outre-mer, le festival Taste of Tahiti à Los Angeles (où Michaël Gregorio, avec qui Heiarii Boosie avait chanté sur scène à Tahiti, est venu les écouter), et l’enregistrement à Strasbourg de l’émission « Les meilleures chorales de France » qui sera diffusée sur France 3 en décembre, Bel Canto Tahiti repart en voyage. Composé de sept chanteurs et d’un pianiste, le groupe continue d’exporter son art. Cette fois, cinq d’entre eux représenteront le groupe en Martinique : Heiarii Boosie, Maimiti Ladoire, Nathalie Villereynier, Laëtitia Jullian et Guillaume Matarere. Des pionniers ultramarins puisqu’ils sont les premiers, hors Caraïbes, à participer au prestigieux Festival Filao, qui présente dix jours durant, dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre détruit par l’éruption de la Montagne pelée, des chanteurs d’opéra, des comédiens et des danseurs. « C’est une immense fierté pour nous, mais aussi une responsabilité qui va ouvrir la voie à d’autres artistes polynésiens » , explique Laëtitia Jullian, soprano et membre du groupe.

Les Six nocturnes de Mozart en tahitien

Cette troupe – créée il y a tout juste un an après des année de formation auprès de Gabriel Cavallo, leur mentor décédé en 2021 – rassemble des artistes du fenua qui ont tous été finalistes des Voix des Outre-mer, le concours organisé par Fabrice Di Falco et Julien Leleu. « Nous sommes avant tout un groupe d’amis, unis par des années de partage et un profond respect pour la musique », dit encore la chanteuse. Pour des raisons logistiques et financières, le groupe ne se déplacera pas au complet en Martinique mais promet tout de même du grand spectacle. Ils présenteront un répertoire local ainsi que des pièces classiques adaptées en tahitien. « Pour cet événement, le plus gros travail et la nouveauté résident dans l’adaptation des Six Nocturnes de Mozart en tahitien, réalisée par le parolier local Tapuarii Barbos. »

Une adaptation audacieuse, donc, pour un déplacement synonyme de consécration pour le groupe. « Nous sommes conscients de l’enjeu : montrer que notre culture peut dialoguer avec le monde entier tout en restant fidèle à ses racines », confie Laëtitia Jullian. Le concert comportera également des performances au ukulélé et une danse polynésienne spécialement créée pour l’occasion. Bel Canto Tahiti se produira le 10 décembre 2024.