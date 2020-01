Le ‘ie samoa inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco (vidéo)

Le ‘ie samoa, natte fine tissée à la main et monnaie d’échange lors de cérémonies traditionnelles, a intégré la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco en décembre dernier.

Alors que le ‘ori tahiti doit attendre deux ans après s’être fait damer le pion par les yoles martiniquaises en février dernier, et que le dossier marquisien est en court depuis quelque temps, un bien polynésien a fait son entrée sur la liste de l’Unesco du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Le ‘ie samoa a été intégré en décembre dernier par l’Unesco. Cette natte traditionnelle est finement tissée à la main avec des fibres de pandanus. Ses deux extrémités sont bordées de deux rangées de plumes vertes et rouges, et l’une est complétée par de longues frangest. Sur son site, l’Unesco indique que le résultat final est semblable à de la soie tant le travail est fin et minutieux. La production demande en effet une grande dextérité et peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais la véritable valeur de la ‘ie samoa réside dans son utilisation en tant que monnaie d’échange lors de cérémonies rituels traditionnelles où elles sont exposées et échangées.

Voici une vidéo de présentation du ‘ie samoa :