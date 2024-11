Le leader indépendantiste kanak Christian Tein reste en prison dans l’Hexagone

Le militant indépendantiste de Nouvelle-Calédonie, Christian Tein, emprisonné à Mulhouse, restera détenu dans l’Hexagone, a décidé la cour d’appel de Nouméa hier.

« Christian Tein est maintenu en détention en métropole », a indiqué Me Pierre Ortet, l’un des avocats du militant indépendantiste au micro de l’AFP, après l’audience de la cour d’appel qui s’est tenue à huis clos. Le 22 octobre, la Cour de cassation avait invalidé le placement en détention de Christian Tein, à cause d’une « rupture de la confidentialité » des échanges entre les avocats et leur client, les entretiens en visioconférence pouvant être enregistrés. Elle avait donc ordonné que cette décision soit de nouveau examinée par une cour d’appel. Steve Unë, un autre militant indépendantiste, était aussi concerné par cette décision.

Tous les deux font parties de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), accusée par le gouvernement d’avoir organisé les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Des événements qui ont fait 13 morts et des dégâts estimés à plus de deux milliards d’euros. Incarcéré en France depuis le 23 juin, avec six autres militants du CCAT, Christian Tein a toujours nié son implication dans ces violences. Il a été élu à la tête du FLNKS le 31 août dernier, provoquant une scission du front indépendantiste. L’Union progressiste en Mélanie avait reproché au FLNKS « d’avoir tourné le dos à la poignée de main » entre Lafleur et Tjibaou et le Palika a également pris ses distances jugeant que le Front n’était plus l’outil adapté pour mener à bien un plan de sortie de crise et la recherche d’un accord avec l’État français. Le Palika, parti du président du gouvernement Louis Mapou et autre composante, importante, du FLNKS a lui aussi annoncé sa mise en retrait du Front. Seuls restent à bord le RDO, parti au poids très limité dans la politique calédonienne, et l’Union Calédonienne. Un pari d’où est issue la CCAT et qui vient d’élire à sa tête le député Emmanuel Tjibaou, réputé modéré, mais qui est entouré au bureau de plusieurs figures plus radicales, dont Christian Tein.