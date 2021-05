Le magasin Champion de Paea autorisé par l’APC

L’Autorité polynésienne de la concurrence a autorisé l’ouverture d’un magasin Champion de 780 m2 à Paea. Certains des commerçants déjà implantés sur la commune s’apprêtent à déposer un recours devant le tribunal administratif.

Sans réelle surprise, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) a donné son aval à l’ouverture d’un magasin Champion de 780 m2 à Paea, sur une emprise foncière de plus de 4 000 m2, entre route et lagon au PK21.

Une ouverture qui inquiétait les commerçants locaux, déjà nombreux sur la commune. Ils avaient manifesté leur désaccord sur cette implantation devant le collège instructeur de l’APC, sans grand espoir. Pour l’administration, il ne s’agit pas d’un rachat de clientèle, mais de « croissance interne » qui ne serait pas contraire au code de la concurrence. Une croissance qui va augmenter encore un peu les 56,1% de parts de marché du groupe Wane sur l’île de Tahiti. Ce matin, au moins deux des plus importants commerçants de Paea affirmaient à nouveau, comme ils l’avaient dit en avril, qu’ils déposeraient un recours contre cette décision devant le tribunal administratif. « La vraie question, c’est à quel moment on reconnaît cette position dominante ? Et ça va jusqu’où ? » dit l’un d’entre eux, qui prédit d’autres cas similaires, car le groupe Wane dispose de plusieurs terrains à développer sur Tahiti et Moorea.

À noter que l’enseigne Champion ne survit qu’en Polynésie française. Les magasins Champion avaient été cédés en 2000 par le groupe Promodès au groupe Carrefour, qui a progressivement converti les enseignes Champion en « Carrefour Market » depuis 2011.