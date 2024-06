Le Medef veut auditer l’administration

Une délégation du syndicat patronal a rencontré hier le président du Pays. Le Medef propose de mener un audit des services administratifs dont la lenteur entrave les entreprises, et espère mener cette mission à bien avant la fin de l’année.

« C’est certainement l’un des chantiers les plus importants de cette année , parce qu’il aidera des milliers d’entrepreneurs », dit le président du Medef Steeve Hamblin. Un chantier qu’aucun gouvernement n’a jamais mené à bien, dit-il. Il assure avoir reçu un accueil positif de la part du président du Pays.

Le Medef va d’abord définir la méthode de travail, qui devrait être présentée en conseil des ministres « afin que les services soient sensibilisés et mobilisés pour participer à nos travaux » et que des rencontres puissent être programmés avec les chefs de service et la Direction de la réforme et de la modernisation de l’administration. Il s’agit de comprendre le parcours et les embûches des demandes de permis de construire, d’autorisations, de licences et d’aides aux entreprises, dit Steeve Hamblin. « Sans viser des personnes en particulier, il d’agit d’un système qu’il faut réformer. Il y a certainement des moyens qui pourraient être transférés d’un service à l’autre. »

Il s‘agira aussi, bien sur, des demandes de K-bis et du futur greffe du tribunal de commerce, pour lequel le Medef demande également à rencontrer les services de l’État.

L’autre demande du patronat concerne les délais de paiement du Pays. « Quand un opérateur sur un marché public se fait payer au bout de 9, 10, 12 mois, il finit malheureusement par licencier ou fermer son entreprise. »

Le Medef ambitionne de revenir avec des propositions de solutions avant la fin de l’année.