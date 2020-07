Le mégayacht Anna à Papeete

Est-ce le retour des mégayachts en Polynésie ? Celui du milliardaire russe Dmitry Rybolovlev est arrivé mardi matin à Papeete.

110 mètres de long, avec une capacité de 16 passagers et 32 membres d’équipage, une coque acier et une superstructure en aluminium et bien sûr, un hélicoptère. Anna a été construit aux Pays-Bas par Feadship et livré à son propriétaire en 2018.

Un propriétaire qui n’est autre que le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev, président et détenteur des deux tiers des parts de l’AS Monaco. Âgé de 54 ans, médecin de formation, il a construit sa fortune en rachetant notamment Uralkali, une entreprise étatique de potasse, puis en la revendant après l’implication de la société dans un désastre écologique. Aujourd’hui résident monégasque, ses avoirs sont principalement logés aux îles Vierges et à Chypre. Son nom est apparu dans les « Panama Papers » et les « Football Leaks », ainsi que dans les enquêtes du procureur spécial Mueller sur la possible ingérence russe dans la campagne électorale américaine de 2016. Dmitry Rybolovlev avait acquis pour 95 millions de dollars la villa de Palm Beach de Donald Trump, qu’il n’a jamais habitée et qu’il a ensuite rasée. Mais il n’est pas particulièrement en odeur de sainteté au Kremlin.

Dans la rubrique people, Dmitry Rybolovlev est surtout connu pour avoir été au centre du « divorce le plus cher du monde », lorsque la justice suisse avait ordonné un paiement de 3,3 milliards d’euros à son ex-femme (ils ont transigé), et pour sa collection d’œuvres d’art. Sa fille aînée Ekaterina, qui a donné son nom à l’Airbus A319 de papa, tandis que le yacht est baptisé du nom de sa fille cadette, a acheté l’appartement le plus cher de Manhattan pour près de 68 millions d’euros.

La seule question en suspens est donc de savoir si le milliardaire ou l’une de ses filles viendra au fenua avec l’Airbus ou le Falcon.