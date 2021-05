Le ministre des Outre-mer préside la cérémonie du 8-mai à Papeete

Sébastien Lecornu a présidé ce samedi matin la cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945. 76 ans plus tard, très peu d’anciens combattants sont encore en vie, mais la mémoire de la guerre doit continuer à être entretenue.

Salut au drapeau, discours officiel, dépôt de gerbe, minute de silence et Marseillaise… Malgré les restrictions sanitaires qui avaient imposé un « format réduit » à la cérémonie, les commémorations de la Victoire de 1945 ont bien eu lieu, ce samedi matin avenue Pouvanaa a Oopa. Une cérémonie à laquelle était présente, entre les troupes militaires et les porte-drapeaux des anciens combattants, une bonne partie du gouvernement, l’ensemble des parlementaires polynésiens, et les représentants des institutions. Mais c’est bien Sébastien Lecornu qui s’est chargé de la lecture du discours officiel, écrit par la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et aux anciens combattants, Geneviève Darieussecq. Un moment que le ministre des Outre-mer avait jugé « important », lors de son arrivée jeudi soir, précisant que « les commémorations doivent nous rappeler la grande histoire dans laquelle nous nous inscrivons ».

« Face aux épreuves et aux crises du temps »

Ce discours, qui a aussi été lu dans les cérémonies nationales sous l’Arc de Triomphe, et dans les communes métropolitaines qui n’ont pas annulé leur commémorations pour cause de risque Covid, revient sur l’émotion intense, mélange de joies et de peines, du 8 mai 1945. Alors que les drapeaux sont aux fenêtres, il y a 76 ans, « personne n’oublie les villes ruinées, les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire » écrit ainsi Geneviève Darrieusecq. Le « combat acharné des armées française et des armées alliées » ainsi que celui des Forces Françaises libres, sont bien sûr soulignés : « notre gratitude demeure indéfectible », lit Sébastien Lecornu. Sans réellement mettre en parallèle les horreurs de la guerre et la crise sanitaire, le message se termine tout de même sur une note actuelle. « Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante, écrit la ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants. Unis et solidaires souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise ».

Ari Wong Kim, dernier survivant du Bataillon du Pacifique

Du côté de l’antenne polynésienne de l’Office nationale des anciens combattant, on a tenu à mettre à l’honneur deux survivant de la Seconde Guerre mondiale. À commencer par Ari Wong Kim, dernier survivant du Bataillon du Pacifique et qui a aujourd’hui 97 ans. Il n’en avait que 16 lors de l’appel du général De Gaulle en 1940. Il usurpe alors l’identité de son frère pour s’engager et rejoint Suez puis la Syrie en 1941 avec les autres Tamarii volontaires. Il combattra notamment à El Halfaya, Bir Hakeim et El alamein. Autre ancien combattant mis à l’honneur, Starr Teriitahi. Engagé en 1943, il embarquera sur le Cap des palmes avec lequel il participera à plusieurs campagnes de la guerre du Pacifique. « Mémoire vivante » de cette période, il est, à 96 ans, un des deux derniers survivants des soldats tahitiens résidents en Polynésie française.

Avec communiqué