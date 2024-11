L’expo photo Hoho’a reprend le chemin du Musée de Tahiti

Après s’être installée quelques années à la Maison de la Culture, l’association de photographes locaux Hoho’a retrouve le musée des îles, du 15 novembre au 26 janvier, avec une exposition de 120 clichés. Pour la première fois, un thème a été imposé, « chemins et trajets ». « Un thème qui parait simple » mais qui comprend « des sujets étonnants » glisse la présidente de l’association. Celle-ci lance un appel aux jeunes photographes, trop peu représentés.

Le collectif Hoho’a revient pour une nouvelle exposition, du 15 novembre au 26 janvier. Après un thème libre centré sur « la Polynésie » les années précédentes, l’association de photographes fondée en 2010 propose le thème « Chemins et trajets », « afin d’explorer les multiples parcours qui façonnent nos vies et notre culture ».

« C’est un sujet extrêmement vaste, qui peut paraître simple. Les trajets, on les connaît, il y a les routes, les chemins, etc. Mais il peut aussi être métaphorique et parler d’autres choses. Et ça permet à chaque photographe d’exprimer, selon sa sensibilité, ce qu’il ressent, la manière dont il voit les chemins et les trajets de sa vie, ou de ce qu’il peut regarder, comme tout un chacun au bord de la route. Donc chaque photographe a pu interpréter librement et je peux vous dire que vraiment, il y a des sujets qui sont étonnants », présente la présidente de l’association, Brigitte Bourger.

Ce thème a parlé à une quarantaine de photographes, amateurs comme professionnels, dont les 120 clichés seront à découvrir non plus à la Maison de la Culture, mais à la salle d’exposition du Musée de Tahiti et des Îles. Le vernissage est prévu le jeudi 14 novembre à 18 heures. L’association promet « un gros travail de mise en scène », sur des images tirées à l’appareil photo, à la caméra d’action et au téléphone portable. « Dans un musée, il faut quand même exposer des jolies choses. Donc on a fait une petite sélection effectivement sur certaines photographies qui nous paraissaient un peu trop simples par exemple. Et puis on met en valeur chaque artiste avec des cartels. Tout sera organisé de façon à ce que ce soit vraiment digne d’un musée ».

Hoho’a compte actuellement près de 80 adhérents. Brigitte Bourger souhaiterait voir émerger de jeunes talents, absent de l’exposition cette année. « On aimerait qu’ils viennent exposer, que ce soit encore plus démocratique. Aujourd’hui, on a tout un arsenal à disposition pour faire de la photo ».