Le navire Race for Water fera escale 1 mois en Polynésie

Le navire futuriste à propulsion mixte de la fondation Race for Water va effectuer une escale d’un mois en Polynésie. Une escale dans le cadre de sa mission de 5 ans pour lutter et sensibiliser à la pollution du plastique dans les océans. Le navire se rendra à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Tetiaroa.

C’est un navire futuriste, premier à propulsion mixte solaire-hydrogène-kite, qui va arriver le 5 octobre prochain en Polynésie. Ce navire appartient à la fondation Race for Water créée en 2010 avec l’ambition de lutter contre le plastique dans les océans. Le Race for Water Odyssée est parti de Lorient en avril 2017 pour une mission de cinq ans afin d’étudier l’impact du plastique sur l’environnement marin mais aussi sensibiliser et proposer des solutions. Parmi les solutions il y a notamment le développement d’une machine pour transformer le plastique en énergie de type gaz ou électricité.

A bord du navire, 17 personnes et un espace de travail de 90m² pour accueillir des missions scientifiques permettant d’améliorer les connaissances des conséquences de la pollution du plastique. Après déjà six escales, le Race for Water s’arrête donc en Polynésie du 5 octobre au 4 novembre et se déplacera à Moorea, Bora Bora et Tetiaroa.